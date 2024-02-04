الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وصلت للصراخ.. خلافات داخل حكومة الاحتلال حول صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، في الصفقة السابقة حدّدت الحكومة نسبة الأسري المفرج عنهم مقابل المحتجزين الإسرائيلين ويجب أن تكون هذه النسبة مرجعا للمراحل المقبلة.

وأضاف نتنياهو داخل جلسة حكومة الاحتلال اليوم، أن النسبة بين المحتجزين والأسرى كما بصفقة التبادل السابقة وليس بأي ثمن، وفقا لما نقلته القناة الـ12 العبرية.

txt

بعد تصريحاته المتطرفة.. نتنياهو يوجه رسالة قوية لـ بن جفير: لا أحتاج لمساعدتك

فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن هناك خلافات داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلية حول صفقة تبادل الأسرى وصلت حد الصراخ.

نتنياهو ينتظر رد المقاومة الفلسطينية حول صفقة تبادل الأسري والمحتجزين

وسبق وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن رئاسة الوزراء برئاسة بنيامين نتنياهو لا تريد عقد اجتماع للطاقم الوزاري المصغر لبحث صفقة الأسرى قبل وصول رد المقاومة الفلسطينية "حماس"، وفقًا لفضائية "الغد الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأكدت الإذاعة الإسرائيلية أن رئاسة الوزراء تخشى أن تتعمق الخلافات وتتسرب المعلومات عن الموقف الإسرائيلي إزاء الصفقة.

وكشفت القناة "14" العبرية عن أن مسئولًا رفضت الكشف عن اسمه قال إن قطر تستعد للإعلان عن وقف لإطلاق النار في غزة يوم السبت المقبل

ومساء السبت، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، تسلمنا مقترح الإطار العام المنبثق عن اجتماع باريس.

txt

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

وأضاف حمدان في تصريحات صحفية، ردنا على المقترح يرتكز على أساس وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة.

وتابع حمدان "أكدنا منذ البداية أننا منفتحون على أي مبادرات تفضي إلى وقف العدوان الهمجي على قطاع غزة".

وأشار “حمدان” إلى أنه خلال 120 يوما لم تتوقف المجازر الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة، مشددا علي أن العدو يواصل عدوانه مقترنا بجرائم التجويع ومحاولات الإبادة الجماعية.

وتابع "نتواصل مع شركائنا من الفصائل في قطاع غزة لنناقش المقترحات، ونحن على تواصل مع كافة الفصائل الفلسطينية لا سيما شركاء الميدان والسلاح".

الاحتلال الأسرى المحتجزين الإسرائيلين رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

تراجع بنسبة 35%.. توقعات بانهيارات كبيرة في سعر الدولار بالسوق السوداء

انهيار السوق السوداء.. اقتصاديون لـ"الدستور": توقعات بانتهاء أزمة الدولار خلال أسبوعين

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين