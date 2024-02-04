وصلت للصراخ.. خلافات داخل حكومة الاحتلال حول صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، في الصفقة السابقة حدّدت الحكومة نسبة الأسري المفرج عنهم مقابل المحتجزين الإسرائيلين ويجب أن تكون هذه النسبة مرجعا للمراحل المقبلة.

وأضاف نتنياهو داخل جلسة حكومة الاحتلال اليوم، أن النسبة بين المحتجزين والأسرى كما بصفقة التبادل السابقة وليس بأي ثمن، وفقا لما نقلته القناة الـ12 العبرية.

فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن هناك خلافات داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلية حول صفقة تبادل الأسرى وصلت حد الصراخ.

نتنياهو ينتظر رد المقاومة الفلسطينية حول صفقة تبادل الأسري والمحتجزين

وسبق وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن رئاسة الوزراء برئاسة بنيامين نتنياهو لا تريد عقد اجتماع للطاقم الوزاري المصغر لبحث صفقة الأسرى قبل وصول رد المقاومة الفلسطينية "حماس"، وفقًا لفضائية "الغد الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأكدت الإذاعة الإسرائيلية أن رئاسة الوزراء تخشى أن تتعمق الخلافات وتتسرب المعلومات عن الموقف الإسرائيلي إزاء الصفقة.

وكشفت القناة "14" العبرية عن أن مسئولًا رفضت الكشف عن اسمه قال إن قطر تستعد للإعلان عن وقف لإطلاق النار في غزة يوم السبت المقبل

ومساء السبت، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، تسلمنا مقترح الإطار العام المنبثق عن اجتماع باريس.

وأضاف حمدان في تصريحات صحفية، ردنا على المقترح يرتكز على أساس وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة.

وتابع حمدان "أكدنا منذ البداية أننا منفتحون على أي مبادرات تفضي إلى وقف العدوان الهمجي على قطاع غزة".

وأشار “حمدان” إلى أنه خلال 120 يوما لم تتوقف المجازر الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة، مشددا علي أن العدو يواصل عدوانه مقترنا بجرائم التجويع ومحاولات الإبادة الجماعية.

وتابع "نتواصل مع شركائنا من الفصائل في قطاع غزة لنناقش المقترحات، ونحن على تواصل مع كافة الفصائل الفلسطينية لا سيما شركاء الميدان والسلاح".