الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ابن شقيق عبدالفتاح الجمل يكشف كواليس صدور الأعمال الكاملة إلى النور

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال عوض الجمل، ابن شقيق الكاتب الراحل عبدالفتاح الجمل، موجهًا الشكر للكاتب الصحفى طارق الطاهر، والكاتبة الصحفية عائشة المراغي لما بذلوه من جهد فى إصدار أعماله الكاملة.

وأضاف "الجمل" ضمن فعاليات ندوة "الكاتب والروائي عبدالفتاح الجمل (الميلاد)" في القاعة الرئيسية ببلازا ٢ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بمشاركة كل من الكاتبة عائشة المراغي، ويديرها الكاتب الصحفى طارق الطاهر رئيس تحرير مجلة "الثقافة الجديدة"، أن مخطوطات أعمال عبدالفتاح الجمل التى لديه قدمها لوزير الثقافة حلمى النمنم وكان وقتها وزيرًا للثقافة لكن للأسف لم تنشر إلى أن جاءت الزهرة اليانعة عائشة المراغي وقامت بجمع نصوصه فى جزءين لأعماله الكاملة.

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معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وأوضح "الجمل" أن عبدالفتاح الجمل كان نافذة الأسرة إلى عالم آخر جميل هو عالم الفن والأدب، لافتًا إلى أنه عند زيارة عبدالفتاح الجمل كان يشعر بأنه فى متحف لما فيه من كنوز ثقافية.


وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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