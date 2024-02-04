تعمل وزارة الزراعة جاهدة على استخدام طرق مكافحة الجراد ومواجهة أسرابها قبل دخولها مصر، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتكثيف عمليات المسح البيئى والاستكشاف للجراد الصحراوى، كأجراء احترازى للتصدى إلى اي هجوم جراد يؤثر على الإنتاج الزراعى المصرى، ومنع وصول أى تجمعات باتجاه الأراضى الزراعية فى الدلتا ووادى النيل أو مناطق الاستصلاح الجديدة، بعد انتشار اسراب من الجراد الصحراوي بحلايب وشلاتين .

طرق مكافحة الجراد

متابعة مستمرة على الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية للجراد الصحراوى، ويتم التعامل مع أعداد محدودة فى منطقة أبو رماد.

أكد تقرير الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، وجود 55 قاعدة منها 13 قاعدة رئيسية و42 قاعدة فرعية تتبع الإدارة العامة للجراد مزودة بالعمالة الفنية المدربة ومواد ومعدات المكافحة ووسائل المعيشة وسيارات الدفع الرباعى ويتم ربط هذه القواعد فيما بينها وبين الإدارة بالوزارة بشبكة اتصال لاسلكى لتلقى المعلومات من خلال الغرفة المركزية الرئاسية بالدقى بوزارة الزراعة لرصد أى حركة للجراد.

فرق مجهزة بسيارة دفع رباعى، والمهندسين وعمال ميكانيكى ومواتير الرش، وقصاص الأثر فى الجبال الوعرة بتتبع الحشرة، وتبدأ عمليات المكافحة مع آخر ضوء للنهار حتى 7 صباحا من اليوم الثانى.

نشر لجان المسح والاستكشاف بالمناطق الحدودية خاصة مع السودان وليبيا وساحل البحر الأحمر بدأ من (الزعفرانة، غارب، الغردقة، سفاجا، مرسى علم، حماطة، الشلاتين، أبورماد، حلايب، الشيخ الشاذلى، ابرق) وحول بحيرة ناصر (العلاقى، أبوسمبل) وفى الشمال الغربى (سيوه، السلوم) وذلك لرصد أى تحرك للجراد.

تحتفظ الإدارة بمخزون استراتيجى من المبيدات وآلات المكافحة ووسائل النقل والمعيشة على مدار العام فى المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية خاصة منطقة الحدود المصرية السودانية وساحل البحر الأحمر.

غرف عمليات مركزية رئاسية بالدقى لمتابعة اعمال المسح والاستكشاف بالصحراء الجنوبية الشرقية التى يوجد بها قواعد فرعية للجراد بطول سواحل البحر الاحمر حتى الحدود مع دولة السودان عند خط عرض 22 شمالا على ساحل البحر الأحمر.