الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: التشغيل التجريبي لكوبري السيل لتحقيق السيولة المرورية

المشروعات
المشروعات

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن هناك ملحمة تنفيذ المشروعات الكبرى بمختلف قطاعات العمل العام، وخاصة قطاع الطرق والكباري الذي يشهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، وهو الذي تجسد في التشغيل التجريبي لكوبري السيل العلوي الجديد، والذي اتجهت الدولة لتنفيذه كهدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لأهالي أسوان، وتحديدًا لحي شرق المدينة ليعتبر من أهم الإنجازات التي شهدتها زهرة الجنوب في الجمهورية الجديدة. 

ولفت إلى أن كوبري السيل الجديد الذي تكلفت أعمال إنشائه نحو 139 مليون جنيه يعتبر بمثابة نقطة التواصل ومحور حيوي وهام، وخاصة أنه يربط غرب المدينة مع مناطق كيما والصداقة الجديدة والصداقة القديمة والعِزب وطريق السماد والسد العالى، وخاصة بعد أن عانى أهل أسوان منذ سنوات من إختناق حركة المرور عند مزلقان السيل وذلك لتسهيل حركة تنقلات المواطنين، وتم تشغيله توازيًا مع التشغيل التجريبى لكوبرى المضيق أيضًا بطريق أسوان / القاهرة الزراعي، والذي تم تنفيذه بنفس المواصفات، وهو ما ساهم معه فى تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وكذلك توفير أعلى معدلات السلامة والأمان. 

يشار إلى أن كوبرى السيل يبلغ طوله 560 متر، وبعرض 19.2 متر بعدد 2 حارة مرورية فى كل إتجاه، بالإضافة إلى وجود طرق خدمة سطحية يمين ويسار الكوبرى بإجمالى أطوال 2كم، وبعرض 7.5 متر لتسهيل حركة تنقل المواطنين. 

المشروعات
المشروعات
المشروعات
المشروعات
محافظ أسوان قطاع الطرق والكباري المشروعات الكبرى قطاعات العمل كوبرى السيل

مواد متعلقة

الأمن العام يضبط 8 كيلو حشيش وينفذ 684 حكما قضائيا في أسوان

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 بمحافظة بني سويف

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

أمريكا: لا نستبعد شن ضربات داخل إيران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين