محافظ أسوان: التشغيل التجريبي لكوبري السيل لتحقيق السيولة المرورية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن هناك ملحمة تنفيذ المشروعات الكبرى بمختلف قطاعات العمل العام، وخاصة قطاع الطرق والكباري الذي يشهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، وهو الذي تجسد في التشغيل التجريبي لكوبري السيل العلوي الجديد، والذي اتجهت الدولة لتنفيذه كهدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لأهالي أسوان، وتحديدًا لحي شرق المدينة ليعتبر من أهم الإنجازات التي شهدتها زهرة الجنوب في الجمهورية الجديدة.

ولفت إلى أن كوبري السيل الجديد الذي تكلفت أعمال إنشائه نحو 139 مليون جنيه يعتبر بمثابة نقطة التواصل ومحور حيوي وهام، وخاصة أنه يربط غرب المدينة مع مناطق كيما والصداقة الجديدة والصداقة القديمة والعِزب وطريق السماد والسد العالى، وخاصة بعد أن عانى أهل أسوان منذ سنوات من إختناق حركة المرور عند مزلقان السيل وذلك لتسهيل حركة تنقلات المواطنين، وتم تشغيله توازيًا مع التشغيل التجريبى لكوبرى المضيق أيضًا بطريق أسوان / القاهرة الزراعي، والذي تم تنفيذه بنفس المواصفات، وهو ما ساهم معه فى تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وكذلك توفير أعلى معدلات السلامة والأمان.

يشار إلى أن كوبرى السيل يبلغ طوله 560 متر، وبعرض 19.2 متر بعدد 2 حارة مرورية فى كل إتجاه، بالإضافة إلى وجود طرق خدمة سطحية يمين ويسار الكوبرى بإجمالى أطوال 2كم، وبعرض 7.5 متر لتسهيل حركة تنقل المواطنين.

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