الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ثروت فتحي: "الشاروني" كرس حياته للكتابة للطفل واستقال من عمله بالقضاء

معرض الكتاب
معرض الكتاب

 

شهدت القاعة الرئيسية محور الخروج إلى النور "الحضارة" ببلازا "1"  بمعرض القاهرة الدولي الكتاب في دورته الـ55 فاعليات ندوة " الشاروني داعما للموهوبين " بحضور الدكتور ثروت فتحي،  والدكتورة شهيرة خليل رئيس تحرير مجلة سمير، سمية الألفي رئيس الادارة المركزية للتخطيط بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتور هالة الشاروني، وتديرها الكاتبة والقاصة نجلاء علام، تاتي الندوة  بالتعان مع المجلس القومي للأمومة والطفولة لتكريم اسم الكاتب الراحل يعقوب الشاروني.

 

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قالت الكاتبة والقاصة نجلاء علام: يعقوب الشاروني اثرى المكتبة العربية بكتاباته للطفل، إلى جانب ذلك كان من ابرز الداعمين للكتاب في أغلب المجالات، وقد كان قريبا لكل الشخصيات الثقافية في المشهد الثقافي المصري.


وتابعت: له ايادي بيضاء لكل من عمل في مجال ثقافة الطفل، فقد عمل على الأرض عبر المؤسسات الثقافية المصرية.


وأشارت علام إلى أن "يعقوب الشاروني" يعد أهم ن كتب للأطفال، ولقد تفاعل مع الأطفال، وذهب اليهم عبر فتح باب للحوار من خلال القصص والروايات التي قدمته عنهم وإليهم.


من جهته قال الدكتور ثروت فتحي: تعرفت على يعقوب الشاورني مبكرا، في بداية علمي الصحفي  بجريدة وطني، والتقيته  في العديد من الملتقيات.


وتابع فتحي: ترك العدالة والقضاء ليحترف الكتابة، وهذا أمر بالغ الأهمية فقد اختار مهنة الثقافة والإبداعي ليقدم نموذج مهم في تقديم دور المثقف  في مجال الإبداع.

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