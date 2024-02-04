تأييد السجن 5 سنوات لعضو بتنظيم أنصار بيت المقدس

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهم أحمد مصباح قنديل الشوربجي، عضو تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، وتأييد الحكم بالسجن ٥ سنوات.

كانت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد حماد، قضت في إعادة محاكمة المتهم أحمد مصباح قنديل الشوربجي، بمعاقبته بالسجن 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أنصار بيت المقدس".

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات بارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.