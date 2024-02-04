الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأييد السجن 5 سنوات لعضو بتنظيم أنصار بيت المقدس

سجن
سجن

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهم أحمد مصباح قنديل الشوربجي، عضو تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، وتأييد الحكم بالسجن ٥ سنوات. 

كانت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد حماد، قضت في إعادة محاكمة المتهم أحمد مصباح قنديل الشوربجي، بمعاقبته بالسجن 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أنصار بيت المقدس".

 

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زوجها حرض على اغتصابها.. رأى نيابة النقض فى إعدام قاتلى "شهيدة الشرف"

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النقض تويد إدراج نور ومطر وزوبع وناصر بقوائم الكيانات الإرهابية

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات بارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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