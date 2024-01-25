الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النقض تويد إدراج نور ومطر وزوبع وناصر بقوائم الكيانات الإرهابية

معتز مطر
معتز مطر

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من أيمن نور ومعتز مطر وحمزة زوبع على قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

وأيدت محكمة النقض حكم التأييد الصادر من محكمة الجنايات بعد رفض الطعن.

وكانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارها في الطلب رقم 1 لسنة 2023 إدراج كيانات إرهابية ورقم 5 لسنة 2023 قرارات إدراج والصادر في القضية رقم 590 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات، كما قررت المحكمة إدراج 81 متهمًا ذكرت أسماؤهم تفصيلًا بالتحقيقات ومذكرة نيابة أمن الدولة العليا من بينهم أيمن نور ومعتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر وآخرين بقائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات، تبدأ من اليوم مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وأمرت بنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

محكمة النقض الطعن ايمن نور ومطر وزوبع ادراجهم بقوائم الإرهاب خمس سنوات محكمة الجنايات

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