قرار من المحكمة في قضية "خلية تفجير كنيسة النعمة"

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة 14 متهمًا بينهم 8 سيدات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية تفجير كنيسة النعمة الأولي بالمرج"، إلى جلسة 28 فبراير المقبل لفض الاحراز وسماع أ قوال شهود الإثبات.



صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض