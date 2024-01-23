السجن 3 سنوات لمتهم في "أحداث شغب مدينة السلام"

قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة متهم خلال إعادة محاكمته في "أحداث شغب مدينة السلام" بالسجن 3 سنوات.



وكانت النيابة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت إليه تهم الاشتراك مع آخرين في أحداث الشغب بدائرة قسم شرطة السلام، وحيازة مفرقعات وألعاب نارية بدون ترخيص، إضافة إلى استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر، بأن أطلقوا ألعابا نارية تحوى مفرقعات بشكل عشوائى، ما تسبب في إحداث تلفيات بالمنشآت الحيوية.