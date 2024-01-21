الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النطق بالحكم على المتهمين بقتل عامل في منشأة القناطر غدًا

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدا الإثنين، الحكم على المتهمين بقتل عامل لخلافات سابقة بينهم بمنطقة منشأة القناطر، بعد أخذ الرأي الشرعي في إعدام أحدهما.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات المختصة لمعاقبة المتهمين "ع. ف. ش"، "م. ح. ع" بعد أن وجهت إليهم تهمة القتل العمد، على خلفية التحقيقات في القضية رقم 17019 لسنة 2021 منشأة القناطر، والمقيدة برقم 5290 كلي جنوب الجيزة.

ووجهت التحقيقات للمتهمين تهمة حيازة بندقية آلية دون ترخيص، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.

محكمة جنايات جنوب الجيزة عامل منشأة القناطر الراي الشرعي مفتى الجمهورية

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