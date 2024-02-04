الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

12 لاعبا من دورى المظاليم ينتقلون لأندية الممتاز فى انتقالات الشتاء

محمد عاطف مع رئيسي
محمد عاطف مع رئيسي الزمالك وطنطا

في امتداد لظاهرة الاعتماد على لاعبي المظاليم تعاقدت عدة أندية من دوري نايل مع عدد من لاعبي القسمين الثاني والثالث خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بلغ عددهم 12 لاعبا في مقدمتهم محمد عاطف مهاجم طنطا المنضم للزمالك على سبيل الإعارة.

وتعاقد الإسماعيلي مع عبد الكريم مصطفى لاعب المقاصة وعلي الملواني من بورفؤاد وضم البنك الأهلي أحمد ربيع لاعب السكة الحديد.

وتعاقد سيراميكا كليوباترا مع علاء شعبان لاعب مصر للتأمين ونور الدين علاء من النجوم، كما تعاقد الجونة مع رضا صلاح لاعب المنصورة ومحمود عبده العكش لاعب جمارك بورسعيد.

وتعاقد الداخلية مع محمد العطار لاعب المنيا ومحمد سامي كالوشا مدافع الجمهورية شبين، وضم المقاولون أسامة النجار الظهير الأيمن لطنطا على سبيل الإعارة، فيما تعاقد فاركو مع عمرو ناصر مهاجم النصر.

كانت أندية دوري نايل قد ضمت عددا من لاعبي القسمين الثاني والثالث في بداية الموسم الجاري تألق منهم يسري وحيد مع طلائع الجيش وأحمد ميهوب حارس مرمى بيراميدز وعب الله هاشم عبادي وأيمن سعد موكا مع الجونة وأنس شندي ومحمود حسونة مع الداخلية.

في المقابل استعانت أندية دوري المحترفين بالاستعانة بعد من لاعبي الدوري الممتاز وتعاقد غزل المحلة مع محمود عبد العزيز لاعب الداخلية ونادر رمضان لاعب زد إف سي وعبد الناصر دى ماريا من بلدية المحلة.

وتعاقد بتروجت مع حجاج عويس لاعب زد إف سي وقام السكة الحديد بضم محمد حسام بيسو ومصطفى شكرى من الزمالك على سبيل الإعارة ويوسف مجدي لاعب المقاولون.

وتعاقد طنطا مع عبد الرحمن اللاهوني لاعب بلدية المحلة وضم نادي راية أحمد سالم صافي لاعب الجونة كما تعاقد أبوقير للأسمدة مع أحمد أبوعجيلة لاعب المقاولون.

بطولة دوري نايل محمد عاطف علي الملواني عبد الكريم مصطفى أحمد ربيع

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