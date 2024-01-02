مصطفى زيكو وبلحاج في صدارة هدافي دوري نايل لمدة 45 يومًا

رغم توقف مصطفى زيكو نجم فريق إف سي زد عن تسجيل الأهداف في مباراة طلائع الجيش، وغياب المغربي أحمد بلحاج نجم الجونة؛ نظرًا لتأجيل مباراة فريقه مع مودرن فيوتشر، وغياب الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاج الاتحاد السكندري عن مباراة فريقه مع الداخلية؛ بسبب الإيقاف، احتفظ الثنائي مصطفى زيكو وأحمد بلحاج بصدارة هدافي مسابقة دوري نايل بعد انتهاء الأسبوع الحادي عشر وسيبقي زيكو وبلحاج، في صدارة الهدافين لمدة 45 يومًا؛ نظرا لتوقف دوري نايل لمشاركة منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

ترتيب هدافي دوري نايل بعد الأسبوع الحادي عشر

1. مصطفى زيكو " إف سي زد " برصيد سبعة أهداف منها من هدفين من ركلتى جزاء.

2.المغربي أحمد بلحاج " الجونة " برصيد سبعة أهداف منها ثلاثة أهداف من ركلة جزاء.

3. حسام أشرف " بلدية المحلة "برصيد ستة أهداف منها هدف من ركلة جزاء.

4.الأنجولي كريستوفاو مابولولو " الاتحاد السكندري " برصيد ستة أهداف منها هدفين من ركلتى جزاء.

5.الجزائري أحمد قندوسي " سيراميكا كليوباترا " وفادي فريد "سموحة " وأحمد أمين أوفا " انبي "ولكل منهم خمسة أهداف.

6.الجنوب إفريقي بيرسي تاو " الأهلي " والكونغولي فيستون ماييلي " بيراميدز " ومحمد سالم " المقاولون " وأسامة فيصل " البنك الأهلي "ولكل منهم 4 أهداف.

7.أحمد سيد زيزو " الزمالك " برصيد أربعة أهداف منها هدفين من ركلتى جزاء.

8.الغاني بنجامين بواتينج " الاتحاد السكندري " والتوجولي ياو أنور " الإسماعيلي " وميدو جابر والجزائري غيلاس جناوي " المصري " ولكل منهم ثلاثة أهداف.

9.كريم بامبو ومحمود قاعود " البنك الأهلي " وحسام إيفونا " الجونة " والنيجيري جودوين شيكا " طلائع الجيش " ولكل منهم ثلاثة أهداف.

10.جوزيف أوشايا " المقاولون " برصيد ثلاثة أهداف من ثلاث ركلات جزاء.