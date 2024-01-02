الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السقوط الأول لـ"زد".. أبرز ظواهر الجولة الحادية عشر بمسابقة دوري نايل

مباراة طلائع الجيش
مباراة طلائع الجيش وزد

أسدل الستار رسميا، أمس الإثنين، على منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)، حيث شهدت العديد من الظواهر، في ظل غياب الرباعي الأهلي والزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر عن الظهور.

ومع نهاية الجولة الحادية عشر، ستتوقف مسابقة دوري نايل لأكثر من شهر ونصف، وذلك لارتباط المنتخب الوطني الأول بالمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية “كوت ديفوار 2023”.

موعد انطلاق منافسات “كان 2023”

ومن المقرر أن تنطلق منافسات غمار المونديال الإفريقي بالعاصمة الإيفوارية “كوت ديفوار 2023”، خلال الفترة من 13 يناير الجاري وتستمر فعاليتها حتى يوم 11 فبراير المقبل.

فيما يلي أبرز ظواهر الجولة الحادية عشر، بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)

السقوط الأول لـ زد

شهدت الجولة الحادية عشر بمسابقة دوري نايل، السقوط الأول لـ"زد" هذا الموسم أمام طلائع الجيش بهدف نظيف، وعلى الرغم من هذه الهزيمة، ظل الفريق على قمة الدوري برصيد 19 نقطة.

مباراة طلائع الجيش وزد

إنبي يتقاسم الصدارة 

تقاسم فريق إنبي قمة مسابقة دوري نايل مع فريق زد برصيد 19 نقطة لكلاهما، إلا أن فارق الأهداف يمنح الأخير الأفضلية في الصدارة، وذلك عقب فوز الفريق البترولي على بلدية المحلة بنتيجة 3/0.

مباراة إنبي وبلدية المحلة 

الاتحاد يقتحم المربع 

اقتحم فريق الاتحاد السكندري، المربع الذهبي عقب فوره على الداخلية بهدف نظيف، وضعته في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 18 نقطة.

مباراة الاتحاد السكندري والداخلية 

البنك يبتعد عن الخطر

بثلاثية مقابل هدف في مرمى المقاولون العرب، نجح فريق البنك الأهلي، في ابتعاد عن منطقة الخطر بصفة مؤقتة، حيث يحتل حاليا المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.

مباراة البنك الأهلي والمقاولون العرب
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