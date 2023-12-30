طلائع الجيش يحقق فوزًا مهمًا على حساب " زد " في دورى نايل

حقق فريق طلائع الجيش الفوز على حساب فريق زد، بهدف سجله موسى ديوارا فى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع للمباراة، التى أقيمت بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن الجولة الحادية عشرة للدورى العام " دورى نايل ".



بهذا الفوز يحصل طلائع الجيش على ثلاث نقاط غالية، متقدمًا نحو المركز بجدول الدورى العام برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز الثالث، بينما يتوقف رصيد زد عند النقطة 19 فى المركز الأول، ليتفوق فى النهاية عبد الحميد بسيونى المدير الفني لفريق طلائع الجيش، على مجدى عبد العاطى المدير الفني لفريق زد الذى نال الخسارة الأولى له هذا الموسم على يد طلائع الجيش.

جاءت المباراة جيدة المستوى ومثيرة فى مجمل أحداثها كان طلائع الجيش الأفضل والأنشط والأكثر استخواذا على الكرة فى الشوطين، واضاع مهاجموة عدة فرص مؤكدة على المرمى خلال الشوط الأول، خاصه من يسرى وحيد وبول جوليوس وموسى ديوارا وحميد ماو وصلت لأربع فرصة مؤكدة على المرمى منهم فرصتان لجوليوس فى القائم الأيمن لمرمى على لطفى حارس مرمى زد ، إلى جانب هدف ملغى سجلة حميد ماو بسبب للتسلل.

فى المقابل اعتمد لاعبو زد على التأمين الدفاعى مع الإعتماد على الهجمات المرتدة السريعة عن طريق شادى حسين ومصطفى زيكو ومصطفى ميسى، لكن بدون خطورة حقيقية على مرمى محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش، وفى الدقيقة 35 من الشوط الأول يطرد حكم اللقاء محمد المغازى لاعب وسط زد بيتر موتو موسى للإنذار الثانى ليلعب زد بعشرة لاعبين، وبعد فاصل من الهجمات ينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.