السبت 30 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إف سى زد يدافع عن صدارة دورى نايل أمام طلائع الجيش

طلائع الجيش خسر مباراته
طلائع الجيش خسر مباراته الأخيرة أمام سموحة

يحل إف سي زد المتصدر برصيد 19 نقطة ضيفا على فريق طلائع الجيش التاسع برصيد 14 نقطة في السابعة مساء اليوم السبت، باستاد جهاز الرياضة العسكري في الأسبوع الحادي عشر لمسابقة دوري نايل.

إف سي زد لا يعرف الهزيمة 

فريق إف سي زد الصاعد من القسم الثاني بقيادة مجدي عبد العاطي حقق نتائج رائعة في موسمه الأول بدوري الأضواء والشهرة، وإن كانت صدارته لجدول الدوري معلقة لوجود عدد كبير من المباريات المؤجلة، خاصة للأهلي لكن إف سي زد فرض على الجميع احترامه  ولم يخسر أى مباراة وحقق خمسة انتصارات وتعادل أربع مرات وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الثامن  وسجل 16 هدفا ودخل مرماه عشرة أهداف وجمع تسع نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على الزمالك وفاركو والداخلية والتعادل مع الاتحاد السكندري ويسعى للفوز والنجاح في اختبار للدفاع عن صدارة دوري نايل.

وطلب مجدي عبد العاطي من لاعبيه اللعب بدون ضغوط وحذرهم من رغبة طلائع الجيش في إيقاف نزيف النقاط وشرح لهم تقاط القوة والضعف في صفوفه.

طلائع الجيش والعودة للانتصارات 

في المقابل تراجعت نتائج طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني وخسر أخر مباراتين أمام المقاولون وسموحة وحقق طلائع الجيش أربعة انتصارات وتعادل مرتين وخسر أربع مباريات وسجل عشرة أهداف ودخل مرماه تسعة أهداف ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 17.

ويفتقد طلائع الجيش جهود كريم طارق وأحمد الشيخ ومحمد حمدى زكى بسبب الإصابة وقام عبد الحميد بسيوني بتجهيز البدلاء وسيقوم بإجراء بعض التغييرات في التشكيل الذي خاض مباراة سموحة في محاولة لتصحيح الأوضاع واستعادة نغمة الانتصارات.

يدير المباراة محمد التابعي الغازي ويساعده إبراهيم السوداني وعمرو جمعة ومعهم أسامة إسماعيل حكما رابعا ومحمد سلامة "ميدو" حكم فيديو ومحمد نهاد مساعد حكم فيديو.

بطولة دوري نايل فريق طلائع الجيش إف سى زد مجدي عبد العاطي عبد الحميد بسيوني

مواد متعلقة

زد على القمة والفوز الثاني للبنك الأهلي.. مشاهد من الجولة العاشرة بدوري نايل

دورى نايل.. زيكو وبلحاج يتصدران قائمة الهدافين

سموحة يدخل المربع الذهبى والطلائع يهبط إلى التاسع فى دورى نايل

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: اشتباكات بين فصائل فلسطينية والاحتلال فى خان يونس ومخيم البريج

ضابط إسرائيلي شكر قاتل عائلة دوابشة.. ففتكت به المقاومة فى بيت لاهيا

سعر الريال السعود اليوم السبت 30-12-2023 مقابل الجنيه المصرى

سعر الذهب اليوم فى مصر السبت 30-12-2023 فى محلات الصاغة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 30-12-2023

عاجل.. مستعمرون إسرائيليون يستولون على خيمة سكنية فى الأغوار الشمالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لمن تنحاز "لوفيغارو" الفرنسية؟:توقيت طوفان الأقصى، أزمات الحرب على غزة.

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكتب: متى تعود الراهبة؟

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «٣»

سارة شريف

متاهة فى الأنفاق

ماجد حبته

سموم دنيس روس

علي سعدة

بطولات.. وانجازات

جلال حمام

القصد من الكلام

عبد الرحيم طايع

لكى تسلم القاهرة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة