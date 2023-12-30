إف سى زد يدافع عن صدارة دورى نايل أمام طلائع الجيش

يحل إف سي زد المتصدر برصيد 19 نقطة ضيفا على فريق طلائع الجيش التاسع برصيد 14 نقطة في السابعة مساء اليوم السبت، باستاد جهاز الرياضة العسكري في الأسبوع الحادي عشر لمسابقة دوري نايل.

إف سي زد لا يعرف الهزيمة

فريق إف سي زد الصاعد من القسم الثاني بقيادة مجدي عبد العاطي حقق نتائج رائعة في موسمه الأول بدوري الأضواء والشهرة، وإن كانت صدارته لجدول الدوري معلقة لوجود عدد كبير من المباريات المؤجلة، خاصة للأهلي لكن إف سي زد فرض على الجميع احترامه ولم يخسر أى مباراة وحقق خمسة انتصارات وتعادل أربع مرات وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الثامن وسجل 16 هدفا ودخل مرماه عشرة أهداف وجمع تسع نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على الزمالك وفاركو والداخلية والتعادل مع الاتحاد السكندري ويسعى للفوز والنجاح في اختبار للدفاع عن صدارة دوري نايل.

وطلب مجدي عبد العاطي من لاعبيه اللعب بدون ضغوط وحذرهم من رغبة طلائع الجيش في إيقاف نزيف النقاط وشرح لهم تقاط القوة والضعف في صفوفه.

طلائع الجيش والعودة للانتصارات

في المقابل تراجعت نتائج طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني وخسر أخر مباراتين أمام المقاولون وسموحة وحقق طلائع الجيش أربعة انتصارات وتعادل مرتين وخسر أربع مباريات وسجل عشرة أهداف ودخل مرماه تسعة أهداف ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 17.

ويفتقد طلائع الجيش جهود كريم طارق وأحمد الشيخ ومحمد حمدى زكى بسبب الإصابة وقام عبد الحميد بسيوني بتجهيز البدلاء وسيقوم بإجراء بعض التغييرات في التشكيل الذي خاض مباراة سموحة في محاولة لتصحيح الأوضاع واستعادة نغمة الانتصارات.

يدير المباراة محمد التابعي الغازي ويساعده إبراهيم السوداني وعمرو جمعة ومعهم أسامة إسماعيل حكما رابعا ومحمد سلامة "ميدو" حكم فيديو ومحمد نهاد مساعد حكم فيديو.