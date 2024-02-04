الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

سفير قطر بالقاهرة: حريصون على المشاركة بمعرض الكتاب لتعزيز جسور التواصل الثقافى

السفير طارق علي فرج
السفير طارق علي فرج الأنصاري

أكد السفير طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، حرص بلاده على المشاركة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، كونه أحد أهم المعارض والمحافل الثقافية عربيًا ودوليًا.

 وقال الأنصاري- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد- إن المشاركة القطرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب تهدف إلى تعزيز جسور التواصل الثقافي والتعريف بالإنتاج الثقافي والفكري لدولة قطر، مشيرًا إلى أن المعروض الفكري القطري في نسخة هذا العام يتضمن مجموعة منتقاة من الأعمال الفكرية التي تلقي الضوء على الموروث القطري، ومختلف مجالات الأدب والسياسة والاقتصاد، مثل كتب "قطاف" حول مختارات من القصة القصيرة في قطر، و"العمارة والمجتمع في جزيرة اللؤلؤة"، و"الحماية الدبلوماسية للرعايا القطريين" و"الحماية القانونية لحياة العامل خلال تنفيذ عقد العمل". 

بينها الشارونى داعمًا للموهوبين.. أجندة معرض الكتاب اليوم

 

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عدد زائرى معرض الكتاب فى 10 أيام يتخطى إجمالى رواده العام الماضى

وتطرق إلى مشاركة العديد من دور النشر القطرية في المعرض؛ مثل دار الوتد، والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، التي حرصت جميعها على تقديم إسهام ثري بإنتاج أدبي وفكري وأكاديمي متميز في مختلف علوم المعرفة من الروايات والقانون والعلوم الاجتماعية والإنسانية، إضافة إلى إصدارات مميزة من كتب الأطفال والناشئة. 

وأشاد السفير القطري بما يشهده المعرض في نسخته هذا العام من رقي وتطور لافت تنظيمًا وإقبالًا جماهيريًا غير مسبوق، موجهًا الشكر للقائمين على تنظيم معرض الكتاب، وما بذلوه من جهود جبارة في التنظيم والإعداد للخروج به في أبهى صورة.

وتتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، حتى 6 فبراير الجاري، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وذلك بمشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

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