الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

دون كيشوت

دون كيشوت
دون كيشوت

تخيل ميجيل دى ثربانتس «دون كيشوت» شخصية تجسّد العالم بصورته السحرية غير العقلانية من خلال الرجل الذى عرفه العالم باسم «دون كيشوت»، وكان يعيش فى إحدى القرى الإسبانية فى بدايات عصرالنهضة، متخيلًا إياه طويل القامة، هزيل البنية، يقضى أيامه فى قراءة أدب الفروسية لدرجة أنه يبيع أرضه ليشترى الكتب، وبلغ به الإفراط فى الخيال أنه قرر إعادة أمجاد الفرسان الجوالين لمحاكاة أفعالهم فى نشر العدل ومساعدة المظلومين، فقام بمحاكاة هؤلاء، لبس درعًا وحمل رمحًا وامتطى حصانًا وبحث عن تابع، وبالطبع عن سيدة يحبها ليشق طريقه إلى المجد. وهذا التناقض بين الزمنين، الزمن الذى يعيشه والزمن المتخيل الذى يتوهم أنه حاضر، خلق مجموعة من المفارقات، حين راح يجوب مع تابعه «سانشو» الأرض ويعتقدان أنهما صعدا إلى السماء بحثًا عن الحقيقة والمطلق، وتخيل أنه قهر الظلم والحاكم والأمير المخادع، والحرس واللصوص، بل والنسر والمارد، والموت ذاته بعد أن تشبع بقيم الحق والخير والجمال، بقيم الفروسية، وعلى سريرالمرض يردد قائلًا: مكافأة الحكمة أن يموت الإنسان مستريحًا، بعد أن استرد عقله وعاد إلى الواقع. 

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