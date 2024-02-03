الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصر تسيطر على منصة التتويج فى بطولة بولندا الدولية للخماسى ‏الحديث

منتخب الشباب تحت
منتخب الشباب تحت ١٧ سنة للخماسي الحديث

 رفع اتحاد الخماسي الحديث برئاسة ‏المهندس شريف العريان، حالة الطوارئ القصوى   استعدادًا للبطولات سواء القارى أو العالمى.‏

وسيطرت بعثة المنتخب الوطني للشباب تحت ١٧ سنة للخماسي الحديث، على منصة التتويج في بطولة بولندا الدولية للخماسي الحديث ‏المقامة  بمدينة جونكوف  ببولندا خلال ‏الفترة من 2 وحتى 7 فبراير الجاري.‏

حيث توجت ‏عالية محمود بالميدالية الذهبية برصيد ١٣٦٩ نقطة، فيما حققت البولندية ألكسندرا  كازبوسكا الميدالية الفضية برصيد ١٣١٢ ‏نقطة، بينما حققت اللاعبة البولندية  ماجا زوندل ماجر الميدالية البرونزية برصيد ١٣٠١ نقطة في نهائي الشابات.‏
وفي نهائيات الشباب تحت ١٧ سنة توج علي إيهاب بالميدالية الذهبية برصيد ١٤٥٩ نقطة، فيما حقق لاعب بولندا ‏ماكسيملان دوبوز الميدالية الفضية برصيد ١٤٥٢ نقطة، بينما حقق لاعب ليتوانيا ليتاورس فاليكا الميدالية البرونزية  ‏برصيد ١٤٤٨ نقطة.‏

وأنهى منتخبنا الوطني  للخماسي الحديث بطولة التحدي الدولية للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر على ملاعب استاد القاهرة الدولي بمدينة نصر، خلال الفترة من 23 حتى 27 يناير الجاري، وهي ضمن سلسلة البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية التى تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس فى 2024.

وجاءت ميداليات مصر الذهبية لكل من:  محمد الجندي بمنافسات الفردي رجال برصيد 1529 نقطة، ومنتخب الرجال بمنافسات الفرق من خلال نتائج لاعبي الفريق المصري وهم: محمد الجندي ومعتز وائل وعمر وائل، حيث جاء الفريق في المركز الأول برصيد 4537 نقطة.

فيما جاءت الميدالية الفضية عن طريق منتخب السيدات بمنافسات الفرق من خلال نتائج لاعبات الفريق المصري وهن: ملك إسماعيل، وهايدي عادل، وأميرة قنديل حيث جاء الفريق في المركز الثاني برصيد 3864 نقطة.

بينما أحرزت ملك إسماعيل الميدالية البرونزية بمنافسات الفردي سيدات برصيد 1407 نقاط.

وعلى مستوى مسابقات فردي السيدات حصلت هايدي عادل على المركز الـ11 محققة 1342 نقطة، بينما حصلت أميرة قنديل على المركز الـ16 محققة 1115 نقطة.

بعثة المنتخب الوطني للشبا مصر الدولية للخماسي ‏الحديث بعثة المنتخب الوطني للشباب تحت ١٧ سنة للخماسي الحديث لمنتخب الوطني للشباب تحت ١٧ سنة للخماسي الحديث

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