الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب الخماسى الحديث يسيطر على منصة التتويج ببطولة فرنسا المفتوحة

منتخب الخماسي الحديث
منتخب الخماسي الحديث

حقق مهند شعبان الميدالية الذهبية بينما توج أحمد الجندي بالميدالية الفضية في منافسات فردي الرجال وتوجت اميرة قنديل ببرونزية منافسات فردي السيدات ببطولة فرنسا الدولية المفتوحة  المقامة بباريس خلال الفترة من 10 حتى ١٨ ديسمبر 2023.

وجاء مهند شعبان في المركز الأول والميدالية الذهبية بعد أن حقق 1573 نقطة بينما حقق احمد الجندي الميدالية الفضية برصيد 1541 نقطة وجاء الفرنسي بابستيست موريسيا  برصيد 1535 نقطة في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

واحتل محمد الجندي المركز الرابع برصيد 1532 نقطة واحتل إسلام حامد المركز السابع برصيد 1522 نقطة.

وحققت أميرة قنديل المركز الثالث والميدالية البرونزية فى منافسات فردي السيدات محققة ١٤٢٣ نقطة.

وحضر توزيع الجوائز السفير علاء زكريا سفير جمهورية مصر العربية فى باريس، واللاعب كرم جابر  بطل العالم فى المصارعة وصاحب ذهبية اولمبياد اثينا والذي كان يقيم بمعسكر خارجي فى نفس مكان إقامة البطولة بباريس وحضر لمؤازرة المنتخب المصري للخماسي الحديث. 
 

عبد الرحمن عيسى كرم جابر محمد الجندي مهند شعبان اميرة قنديل ببرونزية

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