مصرفى يحذر: "اللى هيشترى دولار النهاردة فى السوق السوداء خسران"

قال الدكتور هاني عادل الخبير المصرفي، إن هناك ارتباكا كبيرا جدًا في السوق السوداء، حيث انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، بـ8 جنيهات، وهذا مؤشر قوي على أن سعر الصرف المطروح في السوق السوداء "وهمي"، وإلا لما كان انخفض بهذا الرقم.

وأضاف، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامية ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، أنه "لا يوجد مبررات حقيقة لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بهذا الرقم، السعر الحقيقي مش 30 جنيها، وليس 70 جنيهًا كما كان يتم تداولها في السوق السوداء".

وواصل: "هناك من يتعاملون مع الدولار على أنه سلعة، وهذا سبب ارتفاعه في السوق السوداء.. وهناك من يرفع سعر الصرف بسعر وهمي لمجرد إثارة الأزمة وهز ثقة المواطنين، وآخرون يسعون للتربح من الأزمة، ولا يدركون أنهم سيدفعون ثمن مكاسبهم أضعافًا مضاعفة على المدى الطويل.. والألف جنيه مكسب سيدفع المشارك في الأزمة ثمنها ربما 15 ألف جنيه.. واللي هيشترى دولار النهاردة في السوق السوداء خسران خسران، وخاصة مع مفاوضات صندوق النقد".