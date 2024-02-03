إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة جنوب أسوان

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أبوسمبل الدولي، جنوب أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازمة.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أبو سمبل جنوب أسوان، بالقرب من مدخل توماس وعافية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص، تم نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.