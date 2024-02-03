السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإقالة حكومة نتنياهو بسبب أزمة المحتجزين

نتنياهو
نتنياهو

دعا المتظاهرون الإسرائيليون، إلى إجراء انتخابات جديدة مع تزايد الإحباط بشأن تعامل الحكومة مع أزمة المحتجزين.

وينظم أنصار وعائلات المحتجزين لدى حماس إلى غزة احتجاجات واعتصامات منتظمة منذ بداية الحرب، لكنهم ابتعدوا في الغالب عن الرسائل السياسية القوية.

وقال المتظاهرون في بيان إن "حكومة إسرائيل تعلن في تصرفاتها أنها غير مختصة وأن مصلحة الدولة ومواطنيها ليس في قمة اهتماماتها".

وأضافوا: "سنخرج لنثبت أن مستقبلنا يعتمد علينا فقط، ونحن الشعب سنحدد مصيرنا!"، بحسب الجارديان البريطانية.

ومع تحديد احتجاج آخر يوم السبت المقبل، أصبحت الاحتجاجات حدثًا منتظمًا، وإن لم تكن بعد على نفس نطاق المظاهرات الحاشدة ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته في الربيع والصيف الماضيين.

وشهدت حكومة نتنياهو – الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل – أشهرا من الاحتجاجات الحاشدة العام الماضي بسبب إصلاحاتها القضائية المخطط لها.

وتم تعليق المظاهرات بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوب وتشكيل حكومة الوحدة الطارئة.

المتظاهرون الإسرائيليون المحتجزين الإحباط انتخابات الحرب حماس غزة حكومة إسرائيل

مواد متعلقة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

سيدة تخلع زوجها.. والسبب "فأر"!

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

حصاد الأزهر 2023.. عقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

فريال تطلب خلع زوجها: "مقاطعني عشان أمه ماتت مخصماني"

يسري عبد الغني يكشف لـ"الدستور" سر اقتناء أشرف عبد الغفور أمهات الكتب

هانى محمود وزير الاتصالات الأسبق: «الفريق السيسى» وقف كالوحش مدافعًا عن سيناء داخل حكومة قنديل.. فقلنا «الحمد لله ما طلعش إخوان»

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

عاجل.. رسائل نارية من مدرب الزمالك الجديد للاعبين فى المران الأول

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ للعام 2024

وفاة الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس الأسبق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»