متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإقالة حكومة نتنياهو بسبب أزمة المحتجزين

دعا المتظاهرون الإسرائيليون، إلى إجراء انتخابات جديدة مع تزايد الإحباط بشأن تعامل الحكومة مع أزمة المحتجزين.

وينظم أنصار وعائلات المحتجزين لدى حماس إلى غزة احتجاجات واعتصامات منتظمة منذ بداية الحرب، لكنهم ابتعدوا في الغالب عن الرسائل السياسية القوية.

وقال المتظاهرون في بيان إن "حكومة إسرائيل تعلن في تصرفاتها أنها غير مختصة وأن مصلحة الدولة ومواطنيها ليس في قمة اهتماماتها".

وأضافوا: "سنخرج لنثبت أن مستقبلنا يعتمد علينا فقط، ونحن الشعب سنحدد مصيرنا!"، بحسب الجارديان البريطانية.

ومع تحديد احتجاج آخر يوم السبت المقبل، أصبحت الاحتجاجات حدثًا منتظمًا، وإن لم تكن بعد على نفس نطاق المظاهرات الحاشدة ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته في الربيع والصيف الماضيين.

وشهدت حكومة نتنياهو – الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل – أشهرا من الاحتجاجات الحاشدة العام الماضي بسبب إصلاحاتها القضائية المخطط لها.

وتم تعليق المظاهرات بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوب وتشكيل حكومة الوحدة الطارئة.