السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"النواب العراقى" يعقد جلسة طارئة لبحث الاعتداءات الأمريكية المتكررة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي عزمها عقد جلسة طارئة؛ للوقوف على أسباب تكرار الاعتداءات الأمريكية، معربة عن استنكارها الشديد للعدوان الأمريكي على المواقع الأمنية العراقية بمنطقتي عكاشات والقائم فجر اليوم، والأماكن المدنية المجاورة، مما أسفر عن مقتل 16 شخصًا وجرح 25، من بينهم مدنيون.

وقالت رئاسة مجلس النواب، في بيان اليوم، نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"- "إن تكرار الاستهدافات الأمريكية لمقرات أمنية عراقية استخفاف كبير لا يمكن قبوله، وسنعقد جلسة استثنائية (طارئة) خلال الأيام القادمة بهذا الشأن".

وجددت مطالبتها للحكومة بضرورة الإسراع في تنفيذ القرار التشريعي الصادر عن المجلس والمتضمن إخراج قوات  التحالف الدولي من البلاد، لانتفاء الحاجة لبقائها ولكونها باتت تهدد أمن واستقرار وسيادة العراق، مشددة على أن القرار المذكور يُمثل إرادة وطنية وشعبية، وأن تطبيقه ضرورة ملحة لحفظ سيادة البلاد وأرواح المواطنين.

مجلس النواب العراقي الاعتداءات الأمريكية المواقع الأمنية الاستهدافات الأمريكية التحالف الدولى

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