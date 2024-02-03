السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل صديقه فى الزيتون لـ6 فبراير

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، محاكمة عامل بمقهى، متهم بقتل صديقه بسبب خلافات بينهما في منطقة الزيتون، إلى جلسة ٦ فبراير الجاري.

وتبين أن المتهم عامل بمقهى شب بينه وبين المجني عليه زميله في العمل خلاف، وعقب عودته من العمل توجه إلى غرفته في السكن الذي يجمعهما وتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" ومزق جسده.

وأثبتت شهادة الشاهدين نية المتهم في التعدي على المجني عليه وتمزيق جسده أمامهما وحاولا منعه من التعدي عليه، لكن مخططهما باء بالفشل.

وتبين أن المجني عليه سقط على الأرض، وعندما حاولا إسعافه توفى في الحال قبل وصول سيارات الإسعاف، فأبلغا النجدة.

منطقة الزيتون عامل بمقهي سلاح أبيض النجدة

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