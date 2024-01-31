ضحية الصديق الخائن: استغل غياب زوجي وأعتدي على

«اقتحم عليا البيت في غياب جوزي».. لم يراعِ عشرة العمر فخان صديقه وهتك عرض زوجته، حيث أقدم تاجر ملابس على اقتحام منزل صديقه في غياب وتعدى على زوجته في منطقة حدائق المعادي.

جلسات سهر ومخدرات

تعود تفاصيل الواقعة عندما ارتبط عامل بصداقة مع تاجر ملابس وجمعتهما ليالي السهرعلى المقاهي ثم تطورالأمر لتعاطي المخدرات معًا وتوطدت علاقتهما، حتى بدأ يدخل كل منهما بيت الآخر وتعرف على عائلتهما وكانت الأمور تسير بينهما كأنهما إخوات.

اقتحم المنزل

ولكن عندما تعددت مرات زيارة مالك محل الملابس لصديقه في بيته بدأت تراوده فكرة الإعجاب بزوجته، وبدأ يخطط لإقامة علاقة معها وعندما كانت تصده وترفض الاستجابة له لم يتخلِ عن تلك الفكرة بل استغل غيابه في إحدى المحافظات وتيقنه بعدم دخوله للبيت ذهب إلى منزله واقتحم منزله عنوة عقب أن فتحت له الزوجة المنزل لتخبره بأن زوجها غير موجود.

ولكن الآخر، استغل ذلك واقتحم المنزل وقيد حركة السيدة وتعدى عليها جنسيًا، ولكنها لم تستلم لتلك الفكرة بل توجهت إلى قسم الشرطة وحررت ضده محضر بالتعدى عليها.

بلاغ قسم شرطة المعادي

كان تلقى قسم شرطة المعادي بلاغًا من شيماء.م 34 سنة، ربة منزل يفيد بقيام أحمد 38 سنة وشهرته "أحمد بيضة"، تاجر ملابس باقتحام شقتها في غياب زوجها الذي تربطه به علاقة صداقة وعمل واعتدى عليها جنسيًا، وعندما صرخت قام بتكتيفها واعتدى عليها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.