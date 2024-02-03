رئيس اتحاد التأمين: استثمارات أجنبية جديدة بعد إقرار قانون القطاع (خاص)

قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن قطاع التأمين في مصر نجح في جذب استثمارات أجنبية ضخمة خلال الفترة الأخيرة.

أضاف رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سوق التأمين المصري جذب لاعبين جدد لصناعة التأمين المصرية، وظهر ذلك جيدا من خلال المنافسة الموجودة فيه، موضحا أن استثمارات شركات التأمين في السوق المصري تؤكد جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية في قطاع التأمين، مؤكدا أن مصر سوق واعد للغاية بسبب ارتفاع نسبة السكان التي تتجاوز نحو 105 ملايين نسمة بخلاف المقيمين فيها.

أوضح الزهيري أن التشريعات الجديدة التي نتجت عن تعديلات قانون التأمين ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية، بخلاف أنه من المتوقع دخول استثمارات أجنبية جديدة خلال الفترة القادمة إلى صناعة التأمين المصرية، عقب اعتماد قانون التأمين الموحد الجديد الذي سيسهم في زيادة الفرص الاستثمارية لصناعة التأمين المصرية.

تابع، أنه في إطار العمل علي تنمية الاستثمار في صناعة التأمين والترويج للتأمين في مصر لزيادة الوعي التأميني يهتم الاتحاد المصرى للتأمين بإقامة المؤتمرات السنوية الخاصة بعرض آليات التطوير الخاصة بأنشطة التأمين المختلفة، حيث يقوم الاتحاد باقامة ملتقى شرم الشيخ في مدينة شرم الشيخ ومؤتمر التأمين متناهي الصغر في الأقصر.

وتنطلق مساء اليوم السبت، أولى فعاليات ملتقى التأمين متناهي الصغر الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين في نسخته الثالثة بمحافظة الأقصر، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، فيما تبدأ صباح غدا الأحد أولى جلسات المؤتمر التي تناقش آليات تفعيل والتوسع في التأمين متناهي الصغر الخاص المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر.