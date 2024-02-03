السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

صحة الشيوخ: الدولة تعمل على تذليل العقبات لدعم الصناعة الوطنية لزيادة الإنتاج

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حرص الحكومة على زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، يستهدف دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات العالمية.

دعم الصناعة الوطنية 

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن الدولة تعمل على تذليل جميع العقبات لدعم الصناعة الوطنية لزيادة الإنتاج والقدرة التنافسية بالمنتج المحلي، وفتح سوق إفريقية بالمنتج المصري.

وأكد رئيس صحة الشيوخ أن الدولة تعمل على تذليل جميع العقبات لجذب الاستثمارات المحلية أو الأجنبية، ما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية، وتوطين العديد من الصناعات ودعم المنتج المحلي بزيادة إنتاجية المصانع وخلق فرص عمل، وتفعيل منظومة الميكنة والرقمنة.

حملات توعية للمواطنين 

وأشار الدكتور علي مهران إلى ضرورة عمل حملات توعية للمواطنين بجودة وقيمة المنتجات المصرية للإقبال على شرائها؛ لتشجيع الصناعة المصرية بصفة عامة، وسد الفجوة في احتياجات السوق المحلية من السلع المختلفة.

وأضاف رئيس صحة الشيوخ أن هناك 5 محاور أساسية للنهوض بالمنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية، تتمثل فى التنمية الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وتنمية الصادرات، والتدريب وتطوير التعليم الفنى، والحوكمة والتطوير المؤسسي.

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