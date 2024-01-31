الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الحمصانى: رئيس الوزراء قرر ترشيد الإنفاق الاستثمارى بسبب الأوضاع الاقتصادية

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل اجتماعات مجلس الوزراء اليوم، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء قرر ترشيد الإنفاق الاستثماري في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وهو جزء مهم من عمليات الإصلاح المالي التي تقوم بها مصر لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

 وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبوبكر، المذاع عبر فضائية "on"، إن القرار يتحدث بصفة أساسية عن ترشيد الإنفاق ووضع مجموعة من الضوابط لعملية الإنفاق الاستثماري. 

أهم القرارات التي تم اتخاذها اليوم

وأكد  أن هناك العديد من القرارات أهمها ترشيد الإنفاق الحكومي ومراعاة أولويات الدولة خلال الفترة الحالية، وخاصة فيما يتعلق بترشيد الإنفاق الاستثماري والتأكيد على استكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء، بنسبة 70%، وتوقف البدء في أي مشروعات جديدة. وتابع: "قرار ترشيد الإنفاق لا يشمل المشروعات التي قاربت على الانتهاء".

محمد الحمصاني ترشيد الإنفاق الاستثمارى مجلس الوزراء الأوضاع الاقتصادية الحالية الاصلاح المالي

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