الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الكاتب الكويتي طالب الرفاعي: معرض القاهرة للكتاب يدعو للتفاؤل

معرض الكتاب 2024
معرض الكتاب 2024

قال الكاتب الكويتي طالب الرفاعي، إن المشهد العربي معقد وليس سهلا، وأن الرواية تعيش لحظة القمة وهي المتسيدة دون منافسة، فهناك إقبال منقطع النظير بالعالم العربي على كتابة الرواية ونشرها وقراءتها كما أن الجوائز في معظمها ذاهبة للرواية.  
وأرجع الرفاعي تسيد الرواية لعدد من الأسباب، أولها أن قراءة الرواية تضيف عمرا إلى أعمارنا وتشبع عطش الانسان للإطلاع على التجرية الإنسانية الكبيرة كما أن الرواية مساحة للتعبير والحرية لدى الكاتب، فهي القدرة على عيش مغامرة بدون مخاطرة فضلا عن أنها تعطي القدرة على التواصل مع الآخر من أي مكان في العالم. 
وتحدث الرفاعي عن عدد من الإشكاليات التي تواجه الرواية، ومنها أن الترجمة للأدب العربي لا تعبر عنه بشكل كاف، كما أن القراءة صارت رفاهية على شعوب مسحوقة فصارت صوتهم وهو ما يشي بأن المستقبل سيشهد المزيد من الإصدارات خاتما حديثه بالقول إن معرض القاهرة الدولي للكتاب تظاهرة ثقافية، وهذا ما يجعله متفائلا بأفق الرواية العربية. 
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "آفاق الرواية العربية"، حضر فيها كل من الروائي الأردني جلال برجس، والكاتب المصري سامح الجباس، والروائي التونسي نزار شقرون، والكاتب الليبي والأكاديمي عبد الله مليطان، والكاتب الشاب محمد عبد الله سامي، وأدارها الناقد محمد سليم شوشة.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 
واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024 بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة وشخصية المعرض هي سليم حسن أحد رواد علم المصريات وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي

مواد متعلقة

الكاتب التونسي نزار شقرون: الرواية العربية تواجه تحديات شتى

الكاتب الليبي عبد الله مليطان: الرواية العربية تشهد قفزة غير مسبوقة

نقاد يناقشون مسيرة الناقدة الراحلة سيزا قاسم بمعرض الكتاب (صور)

جمال القصاص: عفيفي مطر استثناء في الشعرية العربية

جولة "حرف" فى دور النشر العربية بالمعرض.. 39 كتابًا تفضح هموم العرب وإحباطهم

كمال مغيث: «رجال عاشوا ألف عام» يكشف كيف انشغل العلماء بهموم الناس

ندوة لمناقشة "رجال عاشوا ألف عام" بمعرض الكتاب

معرض الكتاب 2024| ندوة لمناقشة "50 لقطة ميتافيرسية" وإطلاق نسخته بلغة برايل

الأكثر قراءة

رأس الحكمة.. الحقيقة وراء "مشروع القرن السياحى" بعيدًا عن الأكاذيب

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

عاجل.. «الدستور» ترصد تبعات رفع سعر الفائدة: خفض الأسعار وكبح التضخم وجذب الاستثمارات

في آخر تحديث.. أسعار الذهب الـ21 اليوم الجمعة 2 فبراير 2024

بعد رفع سعر الفائدة.. سعر سبيكة الذهب 1 جرام اليوم 2 فبراير 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»

لا تقارنوه بالهولوكوست

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة