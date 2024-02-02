الكاتب الكويتي طالب الرفاعي: معرض القاهرة للكتاب يدعو للتفاؤل

قال الكاتب الكويتي طالب الرفاعي، إن المشهد العربي معقد وليس سهلا، وأن الرواية تعيش لحظة القمة وهي المتسيدة دون منافسة، فهناك إقبال منقطع النظير بالعالم العربي على كتابة الرواية ونشرها وقراءتها كما أن الجوائز في معظمها ذاهبة للرواية.

وأرجع الرفاعي تسيد الرواية لعدد من الأسباب، أولها أن قراءة الرواية تضيف عمرا إلى أعمارنا وتشبع عطش الانسان للإطلاع على التجرية الإنسانية الكبيرة كما أن الرواية مساحة للتعبير والحرية لدى الكاتب، فهي القدرة على عيش مغامرة بدون مخاطرة فضلا عن أنها تعطي القدرة على التواصل مع الآخر من أي مكان في العالم.

وتحدث الرفاعي عن عدد من الإشكاليات التي تواجه الرواية، ومنها أن الترجمة للأدب العربي لا تعبر عنه بشكل كاف، كما أن القراءة صارت رفاهية على شعوب مسحوقة فصارت صوتهم وهو ما يشي بأن المستقبل سيشهد المزيد من الإصدارات خاتما حديثه بالقول إن معرض القاهرة الدولي للكتاب تظاهرة ثقافية، وهذا ما يجعله متفائلا بأفق الرواية العربية.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "آفاق الرواية العربية"، حضر فيها كل من الروائي الأردني جلال برجس، والكاتب المصري سامح الجباس، والروائي التونسي نزار شقرون، والكاتب الليبي والأكاديمي عبد الله مليطان، والكاتب الشاب محمد عبد الله سامي، وأدارها الناقد محمد سليم شوشة.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.