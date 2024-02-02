وفد مكتبة الكونجرس يشيد بجناح "قومى المرأة" بمعرض الكتاب

أشاد وفد من مكتبة الكونجرس الأمريكي بالقاهرة بجناح المجلس القومي للمرأة في الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، الذي انطلق خلال الفترة من 24 يناير ويستمر حتى 6 فبراير الحالي.

وأعرب الوفد، الذي ضم الدكتور راستين زركر مدير المكتب الإقليمي لمكتبة الكونجرس بالقاهرة، وويليام كوبيكى المدير الميداني لمكتبة الكونجرس الأمريكية بالقاهرة، عن إعجابه بالإصدارات السنوية التي يصدرها المجلس.

وأشاد الوفد الأمريكي بمنتجات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وبجودتها، حيث صنعت بأيدي فتيات وسيدات متميزات، والمعروضة بجناح المجلس، معربًا عن إعجابه بعقد ورش تدريبية لتعليم الفتيات والسيدات زائرات معرض الكتاب بعض الحرف اليدوية مثل الرسم على الخزف وعرائس القفاز وصناعة الصابون، وذلك داخل الجناح خلال فترة انعقاد المعرض.

إهداء وفد مكتبة الكونجرس الأمريكي نسخة من أحدث المطبوعات

ومن جانبهم، قام فريق عمل المجلس القومي للمرأة بإهداء وفد مكتبة الكونجرس الأمريكي نسخة من أحدث المطبوعات التى يصدرها المجلس، وبعض الهدايا العينية من منتجات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وتقام فعاليات الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتستمر حتى السادس من فبراير الجاري.

يتيح الموقع الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب خريطة مُفصلة لصالاته المقسمة إلى 5 صالات، حيث بإمكان الزائر البحث من خلال الخريطة على مكان دار النشر أو الجناح الذي يرغب في التوجه إليه بسهولة، كما يوصي الزوار بحجز تذكرتهم عبر الإنترنت قبل التوجه لتخطي أي قوائم انتظار عند الدخول للمعرض.

كما تشارك 70 دولة من مختلف دول العالم فى فعاليات معرض الكتاب الدولى فى دورته، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.