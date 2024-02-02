جهاز 15 مايو يتابع أعمال تأهيل ورفع كفاءة مبنى أرشيف الوزارة

أجرى المهندس مصطفى السعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ وتطوير أعمال تأهيل ورفع كفاءة مبنى أرشيف الوزارة بالمجاورة ١٠ بالمرحلة الأولى بالمدينة، يرافقه المهندس مينا رأفت، والمهندس أحمد إمام، معاونا رئيس الجهاز، بحضور المهندس فوزي على عبدالعزيز، مدير عام التنفيذ، والمهندس جميل هويني، مدير عام الزراعة ومهندسي التنفيذ والكهرباء، للوقوف على آخر المستجدات من الأعمال.

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رفع كفاءة مبنى أرشيف الوزارة بمدينة 15 مايو

قال المهندس مصطفى السعيد، رئيس الجهاز، إن أعمال التأهيل ورفع الكفاءة لمبنى أرشيف الوزارة، تأتي ضمن خطة الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للنهوض بمنظومة الأرشفة والتطوير المؤسسي لكافة القطاعات بوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن؛ تماشيا مع التقدم التكنولوجى حول العالم.

أفاد بأن اختيار المدينة لتنفيذ الأرشيف النموذجي الخاص بوزارة الإسكان والمرافق له دلالة خاصة تدل على مكانة وتاريخ المدينة الكبير، وهو نقلة حضارية مهمة لما يحتويه من أهمية كبيرة لدى مسئولى الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أن تاتي تنفيذ تلك المشاريع بناءً على تعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتوجيهات المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بضرورة تنفيذ المشروعات القومية التي تأتي أولية المشروعات القائمة بالمدينة بخلاف مشروعات الإسكان والبنية التحتية وأعمال المرافق الجارى تنفيذها بالمدينة.

جهاز أخميم الجديدة: يتابع تسليم أراض بقرعة الإسكان المتوسط

وفي سياق آخر، باشر المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز مدينة إخميم الجديدة والنواب، استكمال تنفيذ الإجراءات الفائزين بقرعة "الإسكان المتوسط بالمجاورة التاسعة" لدفع استكمال قيمة الأرض والاستلام.

وأكد المهندس مصطفى هارب، على مسئولي مركز التكنولوجي سرعة الانتهاء من المعاملات ولتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وسكان المدينة والتييسر عليهم دون الإخلال بإجراءات الخدمة بصورة لائقة ومميزة ودفع عجلة التنمية بالمدينة.