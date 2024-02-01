الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسي يكشف أسباب انتشار احتجاجات المزارعين بفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي

احتجاجات المزارعين
احتجاجات المزارعين

قال كرازن حميد، المحلل السياسي، إن  احتجاجات المزارعين بدأت في بلجيكا وبعدها النرويج ولكن بوتيرة أخف، وتلتهما فرنسا، مؤكدًا أن فرنسا تتميز المظاهرات فيها باستخدامها كل الإمكانيات لإجبار الحكومة على الاستجابة لطلباتها.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "حديث الأخبار"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن سبب المظاهرات هو التضخم وانخفاض الإنتاج وارتفاع الأسعار وكلها أثرت على القطاع الزراعي بفرنسا وما زاد الأمر سواءً هو فرض ضريبة إضافية على الديزل للمزارعين ما أدى لالغائها بعد الاحتجاجات وتقديم دعمًا لهم. 

الاعتراضات على المساعدات المقدمة لأوكرانيا

وأكد أن تخصيص فرنسا 50 مليار يورو لأوكرانيا طالب المزارعين بوقف هذه المساعدات وصرفها لتنمية القطاع الزراعي أو غيره من القطاعات بالداخل وهذا الأمر نفسه حصل بدول الاتحاد الأوروبي.

المحلل السياسى احتجاجات المزارعين فرنسا التضخم ارتفاع الأسعار المساعدات المقدمة لأوكرانيا الاعتراضات

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