عاجل. نقابات المزارعين الفرنسيين تعلن محاصرة باريس بسبب أوضاعهم الصعبة

أعلنت نقابات المزارعين الفرنسيين، مساء أمس السبت، عن محاصرة العاصمة الفرنسية باريس اعتبارًا من يوم الإثنين القادم "إلى أجل غير مسمى"، وذلك بالرغم من الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لصالح المزارعين المحتجين فى البلاد منذ الأسبوع الماضي.

وفى بيان صحفى مشترك، أعلن الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين وهي النقابة التي تمثل أغلبية المزارعين، ونقابة المزارعين الشباب عن "محاصرة العاصمة باريس اعتبارًا من يوم الإثنين القادم الساعة الثانية ظهرًا (بتوقيت باريس) ولفترة غير محددة".

وأعلنت النقابتان أنه سيتم حشد المزارعين من 17 مقاطعة مختلفة حول باريس، محذرين من أن جميع الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة سيتم تعطيلها.

وأكد أحد المسؤولين فى نقابة المزارعين الشباب فى "لواريه" (جنوب باريس)، اليوم السبت، أن المزارعين سيقومون بتغيير طرق الحشد خلال الليل من الأحد إلى الإثنين القادم، ويرى أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها لم تكن على المستوى المطلوب، معلنًا عن محاصرة باريس وضواحيها الداخلية، وقال :"سوف نستفيد من عطلة نهاية الأسبوع لإعادة ترتيب صفوفنا والاستعداد للتحرك، فالفكرة هي عدم تمكن أي شاحنة من الوصول إلى العاصمة، لضمان عدم دخول أي منتج إلى باريس".