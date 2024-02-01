أسامة السعيد: الدول التي قطعت إمداداتها للأونروا شريكة لإسرائيل

قال أسامة السعيد، مدير تحرير الأخبار، إن الضغط الدولي لايرقى لحجم المأساة في غزة بدليل أن 16 دولة قطعت إمداداتها لمنظمة الأونروا لمجرد الإدعاءات الإسرائيلية حتى لو ثبتت فلا يجب الحكم بالقتل على 5 ملايين فلسطيني، متسائلًا أين حقوق الإنسان والقوانين التي تتحدث بها هذه الدول.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الدول ترعى مشروع التهجير الذي تقوم به إسرائيل خاصة أن المنظمة أعلنت وقف نشاطها في نهاية شهر فبراير، فنحن أمام خطاب مزدوج يتحدث عن مبادئ القانون الدولي الإنساني ولكن الإجراءات على الأرض تشير للعكس وأصبحت هذه الدول شريكة لإسرائيل في معاقبة الشعب الفلسطيني.

إسرائيل ترفض حل الدولتين

وأكد أن إسرائيل ترفض حل الدولتين، والحكومة المتطرفة تمنع أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية لأنه يرى أنها تمثل خطرًا على الدولة الإسرائيلية، وهناك اصوات في الداخل تشير إلى ان عملية 7 أكتوبر من الممكن أن تتكرر مرات لو اصبحت فلسطين دولة.