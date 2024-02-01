مصادر لـ"الدستور": 2.9 مليار جنيه استثمارات لتطوير الصناعات المعدنية في 2024

كشفت مصادر مطلعة بقطاع الأعمال العام عن تفاصيل خطة الاستثمارات الخاصة بالشركة القابضة للصناعات المعدنية احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام وفقا لمشروع خطة الموازنة التقديرية للعام المالي الحالي.

وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن خطة الاستثمارات الخاصة بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، تستهدف ضخ استثمارات بنحو 2.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024 في اطار العمل علي تحديث خطوط إنتاج بعض الشركات.

وأوضحت المصادر أنه وفقا للخطة فأنه جاري العمل علي ضخ استثمارات خلال العام المالي 2023/2024 بخلاف حجم الاستثمارات التي تخطط الشركة القابضة للصناعات المعدنية علي جذب استثمارات أجنبية وشراكة مع القطاع الخاص فيها.

وضرب مثالًا بمشروع تطوير مصر للألومنيوم، قائلًا: “ كان يتطلب نحو مليار دولار لانشاء خط الانتاج السابع لانتاج ألومنيوم بطاقة انتاجية نحو 300 ألف طن بخلاف انشاء مصنع للسيارات بقيمة 25 مليون دولار لانتاج نحو 40 ألف سيارة بالاضافة الي مشروع تركيز الخامات بشركة النصر للتعدين احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام وتطوير الدلتا للصلب بقيمة 45 مليون دولار حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولي لهذا المشروع وجاري العمل علي تنفيذ المرحلة الثانية بالشراكة مع احدي الشركات الصينية”.

وتخطط وزارة قطاع الأعمال العام لتحديث شامل للمصانع والشركات التابعة في مجال الصناعات المعدنية في إطار العمل علي تنمية الاستثمارات وزيادة الصادارات والعمل علي تعميق التصنيع المحلي والعمل علي زيادة حجم الاستثمارات في شركات قطاع الأعمال العام وجذب الاستثمارات الأجنبية مما يساهم في زيادة الناتج القومي من تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام والعمل علي تنوع الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام وزيادة حجم الايرادات والصادارات بها ممايسهم في زيادة الطاقة الانتاجية للمصانع والشركات في السوق المحلي والتصدير للعمل علي جلب العملة الصعبة من التصدير.