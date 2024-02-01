الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مصادر لـ"الدستور": 2.9 مليار جنيه استثمارات لتطوير الصناعات المعدنية في 2024

وزارة قطاع الأعمال
وزارة قطاع الأعمال

 كشفت مصادر مطلعة بقطاع الأعمال العام عن تفاصيل خطة الاستثمارات الخاصة بالشركة القابضة للصناعات المعدنية احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام وفقا لمشروع خطة الموازنة التقديرية للعام المالي الحالي. 

وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن خطة الاستثمارات الخاصة بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، تستهدف ضخ استثمارات بنحو 2.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024 في اطار العمل علي تحديث خطوط إنتاج بعض الشركات.

وأوضحت المصادر أنه وفقا للخطة فأنه جاري العمل علي ضخ استثمارات خلال العام المالي 2023/2024 بخلاف حجم الاستثمارات التي تخطط الشركة القابضة للصناعات المعدنية علي جذب استثمارات أجنبية وشراكة مع القطاع الخاص فيها.

وضرب مثالًا بمشروع تطوير مصر للألومنيوم، قائلًا: “ كان يتطلب نحو  مليار دولار لانشاء خط الانتاج السابع لانتاج ألومنيوم بطاقة انتاجية نحو 300 ألف طن  بخلاف انشاء  مصنع للسيارات بقيمة 25 مليون دولار لانتاج نحو 40 ألف سيارة بالاضافة الي مشروع تركيز الخامات بشركة النصر للتعدين احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام وتطوير الدلتا للصلب بقيمة 45 مليون دولار حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولي لهذا المشروع وجاري العمل علي تنفيذ المرحلة الثانية بالشراكة مع احدي الشركات الصينية”.

وتخطط وزارة قطاع الأعمال العام لتحديث شامل للمصانع والشركات التابعة في مجال الصناعات المعدنية في إطار العمل علي تنمية الاستثمارات وزيادة الصادارات والعمل علي تعميق التصنيع المحلي والعمل علي زيادة حجم الاستثمارات في شركات قطاع الأعمال العام وجذب الاستثمارات الأجنبية مما يساهم في زيادة الناتج القومي من تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام والعمل علي تنوع الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام وزيادة حجم الايرادات والصادارات بها ممايسهم في زيادة الطاقة الانتاجية للمصانع والشركات في السوق المحلي والتصدير للعمل علي جلب العملة الصعبة من التصدير.

الشركة القابضة للصناعات المعدنية قطاع الأعمال العام وزارة قطاع الأعمال العام الصناعات المعدنية قطاع الاعمال

مواد متعلقة

بالتفاصيل.. خريطة قوابض قطاع الأعمال العام عقب خفض عدد الشركات

بعد تطوير الصناعات المعدنية.. "قطاع الأعمال" تخطط لتحقيق إيرادات بأكثر من 100 مليار جنيه

قطاع الأعمال: 50 مليار جنيه حجم صادرات شركات القابضة المعدنية

الأكثر قراءة

البنك المركزى: رفع سعر الفائدة خلال اجتماع اليوم 2%

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

حل وسط ينهى الخلاف بين فيتوريا ورجال الجبلاية (خاص)

موعد انتهاء الموجة الباردة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟