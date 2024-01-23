الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خلال خمس سنوات مضت

قطاع الأعمال: 50 مليار جنيه حجم صادرات شركات القابضة المعدنية

الشركة القابضة للصناعات
الشركة القابضة للصناعات المعدنية

كشف تقرير صادرمن مركز معلومات قطاع الأعمال العام، حول أهم المؤشرات للأداء للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، حيث كشف التقريرعن حجم صادارات الشركة خلال الـ 5 سنوات الماضية.

وفقا للتقريرالذي حصلت الـ “الدستور” علي نسخة منه فأن حجم الصادارات بلغ خلال 5 سنوات مضت نحو 50.2 مليار جنيه، فيما بلغت حجم الاستثمارات التي تم تنفيذها في الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية نحو 2.5 مليار جنيه.

كما أشار التقرير الخاص بمؤشرات أداء الشركات بمركز معلومات قطاع الأعمال العام أن بلغ حجم أجور العاملين في الشركات خلال 5 سنوات، بلغ نحو11.7 مليار جنيه فيما بلغت حجم ايرات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية نحو 93.3 مليارجنيه ايرادات.

وفقا للتقرير فأن الشركة القابضة للصناعات المعدنية، حققت خلال 5 سنوات نحو 9.6 مليار جنيه صافي ربح.

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