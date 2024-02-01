"الإصلاح والنهضة": طرح الملف الاقتصادى بالحوار الوطنى مهم جدًا

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستئناف عمل الحوار الوطني بقضايا الاقتصاد، بمشاركة شعبية لتعميق مفهوم الوطن الواحد والمشاركة.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن ثقافة الحوار كانت غائبة عنا وعندما رأينا الحوار الوطني، والمخرجات التي خرجت عنه وتتلخص حول 133 مخرجًا تم ترحيلهم للحكومة وهي بدأت تعمل بهم وهذا مهم جدًا.

الحوار الوطني كان له دور كبير بنجاح الانتخابات الرئاسية

وأكد أن استئناف عمل الحوار الوطني، هو لثقة الرئيس فيه، والذي كان له دور كبير جدًا بنجاح الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن طرح الملف الاقتصادي بالحوار مهم جدًا مع عدم إغفال الجزء المجتمعي والسياسي.