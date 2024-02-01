الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الإصلاح والنهضة": طرح الملف الاقتصادى بالحوار الوطنى مهم جدًا

هشام عبدالعزيز
هشام عبدالعزيز

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستئناف عمل الحوار الوطني بقضايا الاقتصاد، بمشاركة شعبية لتعميق مفهوم الوطن الواحد والمشاركة.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن ثقافة الحوار كانت غائبة عنا وعندما رأينا الحوار الوطني، والمخرجات التي خرجت عنه وتتلخص حول 133 مخرجًا تم ترحيلهم للحكومة وهي بدأت تعمل بهم وهذا مهم جدًا.

الحوار الوطني كان له دور كبير بنجاح الانتخابات الرئاسية

وأكد أن استئناف عمل الحوار الوطني، هو لثقة الرئيس فيه، والذي كان له دور كبير جدًا بنجاح الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن طرح الملف الاقتصادي بالحوار مهم جدًا مع عدم إغفال الجزء المجتمعي والسياسي. 

الإصلاح والنهضة ئيس عبدالفتاح السيسي استئناف عمل الحوار الوطني الاقتصاد ثقة الرئيس فيه

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