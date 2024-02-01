الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط صاحب مخزن بحوزته 300 طن سكر تموينى فى أسيوط

سكر تمويني
سكر تمويني

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، من ضبط القائمين على مخزن "غير مرخص" بدائرة مركز شرطة أسيوط لتجميعهم كميات كبيرة من السكر التمويني بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثِرَ بداخله على 300 طن سكر تمويني، و73 كرتونة بداخلها 36500 عبوة سجائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

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