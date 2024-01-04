الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحباط محاولة تهريب 760 ألف قرص كبتاجون مخدر عبر ميناء سفاجا البحرى

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تشكيل عصابى تهريب 760 ألف قرص لعقار الكبتاجون "المخدر" عبر ميناء سفاجا البحرى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عناصر تشكيل عصابى ("إثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول") بممارسة نشاط إجرامي فى جلب وتهريب المواد المخدرة والإتجار بها، واعتزامهم تهريب كميات كبيرة من أقراص "الكبتاجون" المخدر عبر أحد الموانئ البحرية لإحدى الدول داخل مخازن سرية مجهزة خصيصًا لتهريب المواد المخدرة بسيارة نقل"براد". 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (760 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر "مخبأين بمخزن سرى بالسيارة داخل أعمدة أسفل أرضية البراد"). وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (40 مليون جنيه تقريبًا). 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكًا من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء والشباب وإحكام السيطرة على المنافذ الشرعية للبلاد، وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة للحيلولة دون استغلال التشكيلات العصابية لتلك المنافذ لجلب وتهريب المواد المخدرة.

الأجهزة الأمنية إحباط تشكيل عصابي تهريب 760 ألف قرص لعقار الكبتاجون

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