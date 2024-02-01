الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بصور خادشة للحياء.. الحبس سنتين لحداد لتهديد وابتزاز سيدة بالشرقية

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة حداد بالحبس سنتين، في واقعة اتهامه بتهديد وابتزاز سيدة بصور خادشة مقابل مبلغ مالي.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية رقم 3801 لسنة 2023 جنايات مركز الإبراهيمية، والمقيدة برقم 1824 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة «خالد. ع»- 38 عامًا، حداد، ومقيم بإحدى قرى المركز، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بتهديد وابتزاز "ج. م" بصور خادشة مقابل دفع مبلغ مالي.

 نتائج التحقيقات

كشفت التحقيقات أن المتهم هدد المجني عليها عن طريق الكتابة والرسائل الصوتية، عبر برنامج المحادثات "واتس آب"، وذلك بإنشاء صور شخصية خادشة للشرف خاصة بها، وكان ذلك التهديد الكتابي والشفهي مصحوبًا بطلب مبلغ مالي، واستعمل المتهم صور المجني عليها دون رضاها وهدد بإفشائها لحملها على دفع المبلغ، كما اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وإدارة حساب خاص بهدف تسهيل جريمته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

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