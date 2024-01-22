بالأسماء.. "جنايات القاهرة" تدرج 64 متهمًا على قوائم الإرهابيين

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدائرة 16 بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد حسني العالم في الطلب رقم 10 لسنة 2023، قرار إدراج إرهابيين في شان القضية رقم 1660 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا الخاص إدراج 64 متهما بخلية القاهرة الجديدة على قوائم الإرهاب.

وقررت المحكمة إدراج كلا من طارق سلامة رمضان المرسى، محمد السيد عبد الرازق عبد العا، أحمد عبد الهادي على محمد مرس، أيمن ناهد محمد محمد صالح.، أحمد عبد العظيم محمد عيسى، مصطفى سعد محمد السطوحي، يحيى عبد المنعم حامد محمد، قدری رجب عيد حسوبة، ابراهیم، زنوني إبراهيم الزنوني، محمد يوسف صبيح إبراهيم.

كما تضمن القرار: جبريل على عبد الكريم عبيد- إبراهيم السيد إبراهيم إسماعيل - محمد فاضل أحمد محمد فاضل -عبد الناصر سيد أحمد سيد - خالد السيد إبراهيم البلتاجي - كريم هشام عبد الحليم ترك - محمد صالح محمد النور عبد الله - محمد محمد عاطف أحمد عطية- هاني أمير عبد الحميد السعيد دندانة -عمرو أحمد سيد شعبان حجازي - مصطفى كامل محمد باشه عشوش -محمد على فتحى -محمد سليمان بليغ - شريف أحمد خلف على محمد- إسلام إبراهيم زكى السيد -محمد سعيد محمد الشافعي -عطية الرحمن السيد سليمان عبد الرحمن- هیثم سيد العربي محمود- عمرو عبد الغفار درويش الخفيف - ماهر جمال صالح الطرقي - عثمان عناني عبد الوهاب الخطيب - محمد محمود محمد عيد.

كما تضمن القرار كلا من:

محمد محمود عبد المنعم حماد

فتح الله فتح الله عبده البحيري.

محمد أحمد أحمد ندا

إبراهيم عبده إبراهيم إبراهيم

إبراهيم عواد عبد الحميد محمد خفاجي

محمد ركوة أحمد مكاوي.

خالد ربيع أحمد عبد الحافظ

وليد صلاح الدين على رويزق

مصطفى على حسن على هيكل

محمد على عبد الستار عثمان.

محمد عبد الرحمن أبو العنين عبد العال.

أحمد محمد فتحي عبد الوهاب

مصطفى أحمد محمد فتحى عبد الوهاب

صفوت قطب هاشم شعیب.

محمد رأفت سيد عقيلة أبو زيد

عبد الله سامي حامد عينة

عادل ناصف عبد الرازق عبد البر

أحمد توفيق على إبراهيم الأشحط التداول

عبد العزيز حسن محمد الجوهري

سامح زكريا محمد النقراشي

محمد علی محمد نجم

محمد عبد الله محمد شعير

أيمن محمود أمين عبد الله

محمد خميس سرماح كريم

عماد حمدى حامد أحمد

أحمد خميس محمد محمد الزيات

سارة على عبد الستار عثمان

أشرف رمضان أحمد صقر

محمد حمدى عبد الرحمن على

أحمد شعبان أحمد مبروك

محمد عبد العاطي قاعود عبد النعيم

وكشفت حيثيات القرار على أن يكون الإدراج بقوائم الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، وأمرت المحكمة بنشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية دون مقابل مع ما يترتب على النشر وطوال مدته من آثار صدر هذا القرار.

1

2

3

4

5