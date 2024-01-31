حصيلة مشوار العرب في أمم أفريقيا 2023.. ونقطة إيجابية لمنتخب مصر

انتهى مشوار الفرق العربية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بعد نهاية مخيبة للآمال بوداع المنتخبات العربية للمسابقة مع نهاية دور الـ16 من البطولة المقامة في كوت ديفوار.

وودع منتخبا تونس والجزائر البطولة من دور المجموعات، ولحقت بهما منتخبات مصر والمغرب وموريتانيا من الدور ثمن النهائي.

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انهيار تونس والجزائر

على عكس المتوقع قدم منتخبا تونس والجزائر، نتائج كارثية ومخزية للغاية حيث فشل أيًا منهما في تحقيق أي انتصار ولم يجمع أي فريق سوى نقطتين فقط.

الفريق التونسي تذيل المجموعة الخامسة برصيد نقطتين فقط بعد التعادل مع مالي بنتيجة 1-1 وجنوب أفريقيا بنتيجة 0-0 وخسارته في الجولة الأولى أمام ناميبيا بهدف نظيف.

مشوار الجزائر كان مشابهًا لنظيره التونسي بعد تعادله مع أنجولا بنتيجة 1-1 وبوركينا فاسو بنتيجة 2-2 وخسارته أمام موريتانيا بنتيجة 1-0 ليودع دور المجموعات برصيد نقطتين في المركز الأخير.

صعود بشق الأنفس ونقطة إيجابية للفراعنة

منتخب مصر رغم صعوده بشق الأنفس بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات جميعها بنتيجة 2-2، إلا أن الفريق العربي الوحيد الذي لم يتعرض لأي خسارة في البطولة.

وفي الوقت ذاته لم يحقق أي انتصار، وودع المسابقة بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية بنتيجة 8-7 في الدور ثمن النهائي.



صعود سهل ووداع مبكر للمغرب

الفريق المغربي لم يجد صعوبة في تصدر المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط بعد الفوز على تنزانيا بنتيجة 3-0 وتعادله مع الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-1 قبل أن يفوز على زامبيا بهدف دون رد.

لكنه سقط مع أول اختبار في مرحلة خروج المغلوب بسقوطه أمام جنوب أفريقيا بهدفين دون رد.

إنجاز موريتاني

على الرغم من وداع موريتانيا للبطولة من ثمن النهائي، إلا أن الفريق حقق إنجازًا تاريخيًا بالوصول لهذا الدور في المرة الأولى في تاريخه.

الفريق الموريتاني صعد كثالث المجموعة الرابعة بعد خسارته أمام بوركينا فاسو بهدف دون رد ثم الهزيمة أمام أنجولا بنتيجة 3-2 قبل الفوز التاريخي على الجزائر بنتيجة 1-0.

ورغم الصعود، إلا أنه لم يتمكن من استكمال مشواره الاستثنائي وخرج من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام كاب فيردي بهدف دون رد.

