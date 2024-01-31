رئيس "الاستقلال الفلسطينى": اقتحام مستشفى ابن سيناء تحدٍ سافر للقانون الدولى

قال الدكتور محمد أبوسمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إن العدو الصهيوني يبتز العالم أجمع حتى أمريكا بأكاذيب باطلة مثلما فعل عقب عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر.

أبوسمرة: لا يوجد مبرر لفرض العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني

وأضاف أبوسمرة في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أنه لا يوجد مبرر لفرض العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الفلسطينيين يعانون من هذا العقاب الذي يفرضه الاحتلال لمدة 75 عامًا.

كما علّق رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني على قطع العديد من الدول لتمويل الأونروا قائلًا: "13 دولة قطعت التمويل في ظل صمت عالمي ودولي على كل المجازر اليومية البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والمجازر الجماعية".

وأكد أن قوات الاحتلال اقتحمت يوم أمس مستشفى ابن سيناء في جنين في تحدٍ سافر للقانون الدولي والقانون الإنساني وقتلوا مريضًا معاقًا على سرير الرعاية ومعه اثنان من أقاربه.