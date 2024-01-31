بسبب الأفلام الإباحية.. إحالة سيدة للمحاكمة بتهمة قتل ابنتها فى دارالسلام

أحالت جهات التحقيق بدار السلام، اليوم الأربعاء، سيدة للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل نجلتها المراهقة بطعنة فى الظهر.

واستمعت نيابة حوادث حلوان الكلية، لأقوال شهود العيان من جيران المتهمة بقتل ابنتها القاصر بسبب مشاهدتها أفلاما إباحية بمنطقة دارالسلام.

وقال الشهود، إنهم سمعوا السيدة المسنة جدة الضحية التي تعيش معهم تحاول الاستغاثة بهم لنقل الفتاة للإسعاف وبدخول المنزل وجدوا الفتاة ملقاة على الأرض وتنزف دماءها، وتبين أن أمها طعنتها بظهرها بسبب سوء أخلاقها ومهاتفتها شابا بكلام خارج إلى جانب مشاهدتها الأفلام الإباحية، وكل ذلك بسبب شقيقها الصغير.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بوجود جريمة قتل داخل شقة بمنطقة دارالسلام وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وعثر على جثة مراهقة عمرها 13 سنة مصابة بطعنة سكين فى الظهر.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدتها وعمرها 32 سنة، بعدما شاهدت الأم ابنتها تستمع لفيلم إباحى وألقى القبض على المتهمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.