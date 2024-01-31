الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أشرف أبوالهول: تعنت نتنياهو يعيق صفقة تبادل الأسرى ووقف النار بغزة

غزة
غزة

قال الكاتب الصحفي أشرف أبوالهول، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتقد أن أي نهاية سريعة للحرب في غزة ستؤدي إلى البدء في محاسبته على الإخفاقات التي حدثت في السابع من أكتوبر الماضي.

أبوالهول: كل استطلاعات الرأي تؤكد تدهور شعبية نتنياهو

وأضاف أبوالهول في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن كل استطلاعات الرأي تؤكد تدهور شعبية نتنياهو بشكل كبير في الداخل الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن نتنياهو يعتقد أن الشعب الإسرائيلي لن يغفر له إذا لم يحقق كل أهداف الحرب على حماس من إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين سواء أحياء أو أموات والقضاء على حماس.

كما أشار، إلى أن نتنياهو يعتبر أن صفقات تتم هي صفقات منقوصة إذا لم تشمل خروج حماس من الساحة السياسية وتغيير القيادة في غزة، مؤكدًا أنه يعمل على تنفيذ ذلك بأي طريقة ويعيق صفقة تبادل الأسرى ووقف النار بغزة.

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