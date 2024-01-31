المقاولون يبدأ تدريباته بمعسكر الإسماعيلية.. وعودة يستعين ب7 لاعبين شباب

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة محمد عودة المدير الفني أولى تدريباته في معسكر الفريق بالإسماعيلية استعدادا لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز حيث أدى الفريق مرانه على فترتين.

وقرر الجهاز الفني لنادي المقاولون العرب، ضم 7 لاعبين شباب لمعسكر الفريق الحالي بالإسماعيلية في إطار سياسة النادي والجهاز الفني بقيادة محمد عودة لتصعيد الشباب المميزين.

وعقد عودة جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الأربعاء، وطالبهم بضرورة التركيز في المرحلة المقبلة وأهمية تحقيق الانتصارات في بطولة الدوري لتحسين موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري.

ومن المقرر أن ينتظم فريق المقاولون العرب بمعسكر الإسماعيلية حتى الأربعاء المقبل استعدادا للدوري، ويسعى الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أفضل مستوى فني وبدني قبل استئناف الدوري.

وكان الجهاز الفني بقيادة محمد عودة المدير الفني، وضع برنامج تدريب الفريق خلال معسكر الإسماعيلية على فترتين بمعسكر الإسماعيلية وجاري الاتفاق على خوض مباراتين وديتين خلال المعسكر لتجهيز جميع اللاعبين لمباريات الفريق المقبلة ببطولة الدوري الممتاز.

واستأنف فريق المقاولون تدريباته الاثنين الماضي بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة يومين عقب مباراة البنك الأهلي في كأس الرابطة المصرية قبل خوض مرانه الأخير أمس الثلاثاء بملعب المقاولون قبل السفر للإسماعيلية.