الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كاتب صحفي: الدولة تستهدف وصول مستفيدي "تكافل وكرامة" إلى 27 مليون

أحمد يعقوب
أحمد يعقوب

قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن الدولة المصرية حاليًا تستهدف مسارين أساسيين الأول هو الإصلاح الاقتصادي الهيكلي بالإضافة إلى توفير كل سبل الحياة الكريمة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري.

كاتب صحفي: الدولة تعمل على توفير حماية اجتماعية شاملة

وأضاف يعقوب في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن الدولة تعمل على توفير حماية اجتماعية شاملة في إطار وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال المرحلة من 2024 إلى 2030.

كما أشار إلى أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة وصل إلى 5.2 مليون أسرة بإجمالي 22 مليون مستفيد، موضحًا أن منظومة الحماية الاجتماعية والأجور في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي تُقدر بـ530 مليار جنيه ونمو سنويًا بمعدل 15% منذ عام 2014.

وأكد أن الدولة تستهدف خلال السنوات المقبلة زيادة مخصصات تكافل وكرامة إلى 240 مليار جنيه بإجمالي 27 مليون مستفيد وهذا في إطار تخفيف الأعباء على المواطنين والفئات الأكثر احتياجًا خلال المرحلة المقبلة.

تكافل وكرامة مخصصات تكافل وكرامة برنامج تكافل وكرامة الدولة المصرية اكسترا نيوز

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