10 دراجة هوائية لابناء جنوب سيناء لتقليل التلوث والحد من الانبعاثات الكربونية

5 ميادين جديدة بشرم الشيخ

ترأس اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، جلسة المجلس التنفيذي رقم " 1" لعام 2024 بقاعة الاجتماعات بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، ومديري المديريات الخدمية ومديري إدارات الديوان العام.

افتتاح معرض اهلا رمضان

في بداية الجلسة صدق محافظ جنوب سيناء، علي محضر الجلسة السابقة بتاريخ 19 / 12/ 2023 وفي اطار توجيهات المحافظ وفي اطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك وجه المحافظ علي افتتاح معرض اهلا رمضان بجميع مدن المحافظة منتصف فبراير القادم لتوفير كافة السلع الغذائية واللحوم والأسماك ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة، وأعلن المحافظ عن إقامة مائدة إفطار رمضاني بطور سيناء لعدد 500 فرد طوال الشهر الكريم تحتوي اللحوم والدواجن، علي نفقة المحافظة.

ووجه محافظ جنوب سيناء الشكر الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لدعمها للمحافظة في العديد من المجالات المختلفة، وتوفير 2 سيارة نقل مياه الشرب للوديان والتجمعات البدوية.

وناقش المحافظ خلال الجلسة شروط توزيع عدد 100 دراجة مرحلة ثانية قامت المحافظة بشرائها بمبلغ 450 الف جنيه لتوزيعها علي العاملين بالمحافظة بالتقسيط في اطار تقليل التلوث والحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ علي البيئة، واستخدامها كوسيلة نقل نظيف.

خلال الجلسة قام مدير إدارة البيئة بالمحافظة بعرض ما تم اتخاذه من قرارات خلال انعقاد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ التي عقدت بمقر وزارة الموارد المائية والري برئاسة الدكتور هانى سويلم وبحضور ممثلي الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، والتي تم خلالها الموافقة علي الطلبات المقدمة من محافظة جنوب سيناء في هذا الشأن وهي توفيق أوضاع برج محمول تابع للشركة المصرية للاتصالات، وتوفيق أوضاع فندق بكامل مشتملاته وتوفيق أوضاع ممشي عائم وآخر ثابت بشرم الشيخ، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعًا لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية.



وطالب محافظ جنوب سيناء خلال الجلسة سرعة البدء في تنفيذ المسجد والكنيسة بمنطقة نبق بمدينة شرم الشيخ، خاصة بناءًا على قرار رئيس الجمهورية رقم 15 لسنة 2024

بالموافقة على استنزال مساحه 1043 فدان بمنطقة نبق بمدينة شرم الشيخ من أراضى التنمية السياحية لصالح المحافظة لإقامة منطقة خدمات دينية، بالاضافة للبدء في اعمال مسجد المنشية بطور سيناء.

ووافق المجلس خلال انعقاد الجلسة علي تسمية عدد ميادين جديدة بشرم الشيخ وهي ميدان اصدقاء البيئة، وميدان مجلس المدينة، وميدان دلتا شرم، وميدان العدالة، وميدان العلم والنور.



كما تم خلال الجلسة مناقشة تخصيص الأراضي لعدد من الجهات الحكومية لاقامة مشروعات خدمية للمواطنين بالمحافظة.