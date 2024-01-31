الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"سرايا القدس": نخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال فى تل الهوى

سرايا القدس
سرايا القدس

قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الأربعاء، إن قواتها تخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات الاحتلال في محور التقدم الصبرة وتل الهوى جنوب غرب غزة.

كما أعلنت كتائب أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء اليوم، أن وحداتها المدفعية استهدفت برمايات تكتيكية تمركز آليات وتجمعات جنود العدو بقذائف الهاون في خانيونس.

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كما استهدف حزب الله اللبناني، تجمعاً لجنود الاحتلال في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

وتجدد القصف المدفعي والغارات الجوية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على  مخيم خان يونس، مساء اليوم، وتم نسف المنازل.

كما وصل عدد من الجرحى إلى مستشفى المعمداني إثر قصف قوات الاحتلال ملعب اليرموك في غزة.

فيما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، غارة استهدفت دير البلح وسط قطاع غزة، وغارة أخرى استهدفت منطقة السلاطين غرب مخيم جباليا شمال غزة.

الهلال الأحمر الفلسطينى تؤكد استشهاد موظف أمن مستشفى الأمل فى خان يونس

وسبق، وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد موظف الأمن لمستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس جراء إطلاق الاحتلال النار عليه أثناء وقوفه قرب الباب الخلفي للمستشفى.

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تابعت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال تصريحات فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، إلى أن هناك استهدافات عنيفة في محيط مستشفى الأمل وإطلاق للقنابل الدخانية.

وفي وقت سابق، أشارت إلى أن هناك قصفًا إسرائيليًا وإطلاق نار في محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس.

وتابعت أن المرضى في مستشفى الأمل نحو 100 من الطواقم الطبية والإسعافية و7000 نازح يعيشون في رعب وقلق دائمين، مضيفة أن الاحتلال اقتحم أمس باحة مستشفى الأمل ومقر الجمعية بآلياته العسكرية بعد تدميره السور المحيط بالمباني وأطلق النار والقنابل الدخانية.

سرايا القدس آليات الاحتلال تل الهوا غزة حزب الله

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