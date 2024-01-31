شغال حرامي.. سيدة تخلع زوجها بعد اتهامه في قضايا 6 سرقة بالإكراه

"عامل فيها بلطجى وارتكب 6 قضايا سرقة" هكذا تحدثت سيدة في دعواها التي تقدمت بها لمحكمة الأسرة بزنانيري وتحمل رقم " 8596 " لسنة 2024.

وقالت "نهى. م" في دعواها: لم يمر على زواجنا سوى سنة ونصف فقط، وقررت خلعه بدلا من أن استكمل حياتى مع مسجل واتورط معه بإنجاب أطفال، فبرغم أنه من عائلة محترمة ووالده معلم أجيال وأشقاءه الأربعة في مراكز مرموقة.

واستكملت الزوجة: فمنذ زواجنا ونحن نعيش عالة على والديه، وطلبت منه مرات عديدة البحث عن فرصة عمل مناسبة لكنه لم يستقر فى وظيفة مطلقًا، فكان دائمًا يتشاجر مع أصحاب العمل وبكل مرة يتم طرده حتى فاض بي الكيل ومن هنا ازدادت المشاكل بيننا كثيرًا وتركت المنزل مرات عديدة وطلبت منه الطلاق لكن بكل مرة يجبرني أهلي على العودة له.

وتابعت: فمنذ فترة أخبرني بأنه تمكن من العثور على وظيفة مناسبة برفقة أحد أصدقاءه "سائق توك توك" وأنها مربحة ومناسبة لظروفه، وكان يخرج يوميًا من 12 صباحًا ويعود للمنزل فى الصباح، وبرفقته مبالغ مالية كثيرة، حتى شكيت في أمره واتهمته بالاتجار في المواد المخدرة.

وأخيرًا تم ضبطه واتهامه بارتكاب 6 قضايا سرقة بالإكراه، بالإضافة إلى حيازة أسلحة بيضاء، وبعد تعرف المجنى عليهم هعليه هو وصديقه واتهمهم بسرقتهم بالإكراه تم حبسه لذلك لجأت لمحكمة الأسرة لخلعه.